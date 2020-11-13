Fincanda kek nasıl yapılır lezzetine bayılacaksınız!

Son dönemin en trend tariflerinden fincanda keki daha önce denediniz mi? Lezzetiyle büyüleyen bu eşsiz tarifi denemediyseniz kolları sıvayıp mutfağa girmenin tam zamanı. Peki fincanda kek nasıl yapılır? Fincanda kekin malzemeleri nelerdir? İşte sizlere muhteşem tarif...

Fincan kek malzemeleri:

3 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı kahve

2 yemek kaşığı sıcak çikolata tozu

( yoksa kakao)

2,5 yemek kaşığı şeker

1/4 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı süt

1 adet küçük boy yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı:

Mikrodalgaya girebilen büyük bir kupa içerisinde önce un, kahve, kabartma tozu ve şekeri karıştırın. Süt, yumurta, zeytinyağı ve vanilyayı da ekleyip bir çatal yardımıyla karıştırın. Mikrodalgada yüksek ısıda 90 saniye pişirin.