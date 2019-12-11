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Fındık karamelli sütlaç nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!

Hepimizin severek tükettiği sütlaçı bir de fındık karamelli denemeye ne dersiniz? Tadı enfes, fındık karamelli sütlaç tarifi içeriğimizde.

Fındık karamelli sütlaç nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!
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Sütlü tatlıların şahından olan sütlaçı fındık karamelli halini yemeye doyamayacaksınız. Çabucak ve kolayca hazırlayacağınız bu tarife bayılacaksınız. Fındık ve karamel sosla birleşen sütlaçın tadı damağınızda kalacak. Peki fındık karamelli sütlaç nasıl yapılı? İşte enfes fındık karamelli sütlaç tarifi!

MALZEMELER

1 su bardağı kırık pirinç
1 su bardağı sıcak su
5 su bardağı süt
1 su bardağı krema
1 su bardağı tozşeker​
1 çorba kaşığı pirinç unu
1 paket vanilya

Üzeri için:

1 su bardağı tozşeker​
1 çay bardağı krema
1 su bardağı fındık

YAPILIŞI

Pirinci sıcak suda 5 dakika haşlayın. Üzerine ısıtılmış sütü ilave edip, pirinç yumuşayana dek hızlıca karıştırarak pişirin. Ayrı bir yerde krema, tozşeker ve pirinç ununu karıştırıp, daha sonra tencereye ilave edin ve hızlıca karıştırın. Koyulaşınca vanilya ekleyin ve karıştırın. Servis kaselerine pay edip kenara alın. Üzeri için tozşekeri tencerede eritin. Ayrı bir yerde kremayı ısıtın. Tozşekeri kremaya katıp karıştırın ve soğumaya bırakın. Fındığı tavada kavurup, soğuyan tozşekerli karışıma ekleyin. Sütlaçların üzerlerine 1'er çorba kaşığı pay edip servis yapın.

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