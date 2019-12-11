Durian meyvesinin faydaları neler vücutta kan yapıyor!

Eski çağlarda kabukları kaynatılıp yaraları iyileştirmek için kullanılan durian meyvesi içerisindeki vitaminlerle vücuda oldukça faydalı bir meyve. Güneydoğu Asya; Malezya, Tayland ve Vietnam kökenli olan duryan meyvesi, dünyanın en ilginç meyvelerinden biri. "Cennet ve cehennem meyvesi" olarak adlandırılan durian, dikenlerle dolu kabuğunun olması ve kötü kokusu nedeniyle cehennemi, lezzeti ve faydalarıyla da cenneti anımsatması gösteriliyor. İşte durian meyvesinin daha önce duymadığınız faydaları!

DURYAN MEYVESİ FAYDALARI

Antioksidan kaynağı

Yüksek miktarda antioksidan ve C vitamini içerir. Vücut direncini arttırır. Bir adet tüketilmesinin bile bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenir. İçerdiği Bakır, kan hücre üretimi için vücuda gereklidir. İçeriği potasyum bakımından çok zengindir.

Sinir hücrelerini düzenler

Sinir hücrelerini düzenler. Bu sayede ruhsal hastalıklara da iyi geliyor. Özellikle depresyona iyi gelen durian meyvesi, vücuttaki serbest radikalleri de idrar yoluyla atar. Sinirleri yatıştıran özelliğiyle epilepsi hastalarına da iyi geldiği yapılan araştırmalarca saptanmıştır.

Enerji veriyor

Durian meyvesi yenildiğinde, enerji yeniler ve anında vücudu canlandırır. Kolay sindirilebilir; yumuşak eti doymuş yağ ve kolestrol içermez.

B vitamininden zengin

B vitamini kompleks grupları ( B5 vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini) bakımından zengin içeriğe sahiptir.Kan bacınsı kontrolüne yardımcı hücreler için elektrolit özelliğindedir.

Kan yapıyor

Ayrıca içeriğinde zengin miktarda, manganez, bakır, demir ve magnezyum gibi mineraller de bulunmaktadır. Manganez antioksidan özelliği ile enzimlerde, süperoksit dismutaz için bir ko-faktör olarak vücut tarafından kullanılır. Bakır, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde ve demir kırmızı kan hücresi oluşumu için gereklidir.

Uykusuzluğa birebir

Durian meyvesi içerisindeki triptofan denilen amino asitle serotonin ve melatonin hormonlarının salgılanmasını sağlıyor. Uykusuzluk problemi çekenler için ideal bir meyve olan durian yatmadan bir saat önce tüketilebilir.