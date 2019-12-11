TMS hafıza sildirme nedir kötü anıları siliyor!

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz ve ünlülerin de kullandığı tedavi yöntemi olan TMS ile hafıza sildirmenin ortaya çıkışı uzun yıllar öncesine dayanıyor. TMU ya da TMS olarak adlandırılan bu tedavi, ilk olarak 1903 yılında kullanılmaya başlandı. Peki TMS tedavisiyle kötü anılardan ve yaşanmışlıklardan kurtulmak için hafızayı silmek mümkün mü? Sizin için haberimizde derledik.

TMS TEDAVİSİ NEDİR?

Psikiyatrik hastalıkların tedavinde kullanılıyor

TMS tedavisi tam adıyla trans manyetik stimülasyon olarak adlandırılan tedavi, 1903 yılından beri alternatif tıpta kullanılan bir yöntemdir. Başta depresyon hastaları olmak üzere pek çok psikiyatrik hastanın tedavisinde başvurulan bir yöntem olan TMS, uyarıcı bir bobin aracılığı ile oluşan çok güçlü bir manyetik alan tarafından serebral kortekste küçük ve geçici elektrik akımı meydana getirilmesini hedefleyen bir tekniktir.

TMS İLE HAFIZA SİLDİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Yalnızca takıntıyı gideriyor

TMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon), dünyada psikolojik ve nörolojik amaçlı kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kötü anıyı daima hafızada tutmak ve etkisinden kurtulamamak aslında bir takıntıdır. Yaşadığımız her şey beyinde saklanır. Örneğin, eğer kötü anılar hayatımızın her anını kaplıyorsa TMS tedavisi, obsesyonu yani takıntıyı ve de depresyonu yok ederek bu anıların bize zarar vermesini önler. Ancak hafıza silinmez.

Yan etkiler var

TMS tedavisi aynı zamanda bir takım yan etkilere sahip. Uygulama sırasında bilinç kaybı meydana gelmez, ürperme gibi bir his duyulur. İşlem sırasında manyetik alan yaklaşık 100 desibellik bir ses çıkarır. Bu nedenle kulakların korunması gerekir. Motor korteks üzerine motor eşikten daha büyük TMS uygulaması kas kontraksiyonuna ve motor uyarım potansiyeline (MEP) yol açabilir. Başparmak hareketleri ile TMS arasındaki zaman kaydedilebilir ve buna ileti zamanı adı verilir.