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"Kendimi harcadım" diyen Aleyna Tilki leopar desenli taytıyla poz verdi!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, "Ben en çok kendimi harcadım" itirafında bulunan Tilki leopar desenli taytıyla öyle bir poz verdi ki paylaşıma yorum yağdı.

"Kendimi harcadım" diyen Aleyna Tilki leopar desenli taytıyla poz verdi!
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Genç yaşta şöhret olan Aleyna Tilki, dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group'la albüm anlaşması yaparak sınırların dışına taşımaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Tilki, "Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendimi harcadım" notuyla şaşırttı. 

"KENDİMİ HARCADIM"

Hayranları tarafından her paylaşımı sıkı bir şekilde takip edilen Aleyna Tilki, Twitter hesabından "Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendimi harcadım" notuyla şaşırttı. Çoğu takipçi "Arbesk mi dinliyorsun sen, Yine bir şeyler mi içtin" gibi yorumlar yaptı.

"Kendimi harcadım" diyen Aleyna Tilki leopar desenli taytıyla poz verdi!

TAYTIYLA POZ VERDİ

Daha sonra leopar desenli taytıyla cesur pozlar veren Tilki'ye takipçileri iltifat yağdırırken bazı kullanıcılar "İmpilant şüphesi giderek artıyor, kalçanı mı yaptırdın?" yorumları geldi.

"Kendimi harcadım" diyen Aleyna Tilki leopar desenli taytıyla poz verdi!

 

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