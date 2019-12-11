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Ödül töreninde sunuculuk yapan Pınar Altuğ yırtmaçlı elbisesiyle görenleri mest etti!

Dün akşam Tamer Karadağlı ile bir ödül töreninde sunuculuk yapan Pınar Altuğ, beyaz yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Ödül töreninde sunuculuk yapan Pınar Altuğ yırtmaçlı elbisesiyle görenleri mest etti!
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Çocuklar Duymasın adlı dizide başrol oynayan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı dün akşam İnovasyon Ve Başarı Ödülleri'nde sunuculuk yaptı. Altuğ törende beyaz derin yırtmaçlı elbisesiyle görenlerin gözlerini kamaştırdı. 

DERİN YIRTMACIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Pınar Altuğ, ürürken çekilen bir videosunu "Paylaşmaya doyamıyorum" notuyla yayınladı.

Ödül töreninde sunuculuk yapan Pınar Altuğ, yırtmaçlı elbisesiyle görenleri mest etti!

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALAMADI
Düzgün fiziğiyle göz kamaştıran Pınar Altuğ'a ünlü isimler de sessiz kalamadı. Aslı Tandoğan, Altuğ'un fotoğrafına "Yıkılıyor" yorumunu yaparken Özge Ulusoy da "Pınar şahanesin" dedi. Oyuncu Akasya Asıltürkmen, Altuğ'un beyaz elbisesi için "Kuğu gibisin" yorumunu yaptı. Altuğ'un geceden yaptığı her paylaşımda beğeni rekoru kırdı.

Ödül töreninde sunuculuk yapan Pınar Altuğ, yırtmaçlı elbisesiyle görenleri mest etti!

 



 

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