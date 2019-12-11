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Cem'in eski eşinden olay poz! Beğeni butonu çöktü!

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu göğüs dekolteli pozunu paylaştığı Instagram'da olay oldu. Fotoğrafı hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Cem'in eski eşinden olay poz! Beğeni butonu çöktü!
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Oyuncu Ahu Yağtu'nun Instagram hesabından paylaştığı cesur pozu takipçileri tarafından binlerce yorum ve beğeni aldı. Son olarak "Kadın" dizisinde canlandırdığı Pırıl karakteri ile adından bir kez daha söz ettiren güzel oyuncu Ahu Yağtu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

Beğeni yağmuruna tutuldu

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, güzelliğini sergilediği paylaşımı ile sosyal medyada hayranlarından büyük beğeni topladı. Kadın dizisinde Pırıl karakteri ile ilk iki sezonda uzun sahneleri bulunan oyuncu, 3. sezonda ise kısa süreli olarak yapımda yer aldı. Son bölümlerde ekranda izleyemediğimiz oyuncu, yapımdan ayrıldı mı, merak ediliyor.

Kırmızı elbisesi olay oldu

Sosyal medyada da zaman zaman paylaşımlar yapan Yağtu, kırmızı elbisesi ile göz kamaştırdı. Yaz aylarından kalma bir fotoğrafını filtresiz olarak yayınlayan oyuncuya, takipçilerinden binlerce beğeni aldı ve yorum yapıldı. 

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