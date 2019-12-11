Soğan gallesi nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Yapımı basit, sofralarınızın vazgeçilmezi haline gelecek bir tarif hazırlamaya ne dersiniz? Çorum yöresine ait soğan gallesi tarifi tadıyla sizi mest edecek! İşte leziz mi leziz soğan gallesi tarifi için gerekli malzemeler ve hazırlanışı!

SOĞAN GALLESİ İÇİN MALZEMELER

Bir buçuk kg kuşbaşı kuzu

500 gram arpacık soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

6-7 diş sarımsak, 2 çorba kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su, tuz, pul biber

3-4 adet kurutulmuş Arnavut biberi

SOĞAN GALLESİ YAPILIŞI

Eti arpacık soğanla birlikte büyükçe bir tencereye alın. Tereyağını ilave edin ve 3-4 dakika kavurun. Sarımsak, salça ve pul biberi ekleyip kavurmaya devam edin. Daha sonra tüm malzemeyi bir güveç kabına boşaltın ve üzerine sıcak suyu gezdirin. Tuzunu ayarlayın ve kurutulmuş Arnavut biberlerim dizin. Güveç kabının kapağını kapatıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 2 saat pişirin. Afiyetler olsun!