Güllaç nasıl yapılır Ramazan'ın özlenen lezzeti!

Ramazan ayı denilince akla ilk gelenler arasında yer alan güllaç tatlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yapılışının nasıl olduğunu merak edenler Güllaç tarifleri arıyor. Hafif ancak leziz mi leziz tatlarında başında gelen güllaçın bu kolay tarifine bayılacaksınız. Peki güllaç nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte nefis güllaç tarifi...

Malzemeler:

10 yaprak güllaç

Şerbeti için:

7 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı gül suyu ya da 1 tatlı kaşığı vanilya

Üzeri için:

Vişne

Dövülmüş ceviz ya da antep fıstığı

Hazırlanışı:

Güllaç yapımında öncelikle şerbeti hazırlayın; derin bir tencereye 7 su bardağı süt

koyun. Üzerine 2 su bardağı şeker ekleyip, ocağa alın. Orta ateş üzerinde sütle

şekeri karıştırıp, süt hafif eli yakacak kadar ısıtın. Daha sonra şerbeti ocaktan alıp, içine isteğe göre 1 tatlı kaşığı vanilya ya da 1 yemek kaşığı gül suyu koyup, karıştırın.

Diğer taraftan güllaç yapraklarını yuvarlak olarak kullanacaksanız, yuvarlak

büyük bir tepsiye yerleştirebilirsiniz. 10 adet güllaç yaprağını ortadan ikiye ayırın. Ortadan ikiye ayırdığınız güllaç yapraklarından birini alın. Parlak kısmı yukarı ve düz kısımları kenara gelecek şekilde dikdörtgen bir borcama yerleştirin.

Güllaç yaprağının üzerine 1 buçuk kepçe sütlü şerbetinden gezdirip, güllaç

yaprağının yumuşamasını sağlayın. İkinci yaprağı da bunun üzerine koyun. Tekrar sütlü şerbetinden gezdirin. Bu işlemi tüm güllaç yaprakları bitene kadar tekrarlayın. Kalan sütü de güllacın üzerine dökün. (Süt fazla gelir diye merak etmeyin, yapraklar çok fazla süt çekecektir.)Hazırladığınız güllacın üzerini kapatıp, en az 2 saat kadar buzdolabında bekletin. Daha sonra güllacınızı dilimleyip, üzerine fındık, fıstık, nar taneleri ya da ceviz serpiştirerek, servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!