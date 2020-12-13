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Havuçlu rulo pasta nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Havuçlu rulo pasta nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Hem görüntüsüyle hem de tadıyla baş döndüren havuçlu rulo pastayı sizin için hazırladık...

Havuçlu rulo pasta nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!
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Bugün elmaelma.com olarak enfes bir tatlı tarifiyle daha sizinleyiz. Çayın kahvenin yanında keyifle tüketeceğiniz farklı bir pasta tarifini paylaşıyoruz: Havuçlu rulo pasta. Havuçlu rulo pasta görselliğiyle, tadıyla herkesin favorisi olabilecek bir lezzet. Rulo pasta severlerin bayılacağı bu tarifin yapılışı da zor değil! Peki havuçlu rulo pasta nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tarifi...

Malzemeler:

Keki için:

4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 paket kabartma tozu
3 adet havuç
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı tarçın
1,5 su bardağı un

Kreması için:

150 gram tam yağlı beyaz peynir
70 gram labne peyniri
100 gram tereyağı
1 su bardağı pudra şekeri
1 paket vanilya

Nasıl yapılır?

Yumurta ve şekeri karıştırma kabına alın. 10 dakika çırpın. Kuru malzemeleri eleyin kenara ayırın. Sıvı yağı, kuru malzemeleri yumurta karışımına katıp çok az çırpın.
En son havucu ekleyip karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine karışımı dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 12 dakika pişirin.

Kreması için; tam yağlı taze peyniri ve labneyi karıştırma kabına alıp çırpın. Üzerine pudra şekerini, küp küp doğradığınız tereyağların yarısını ekleyip çırpmaya devam edin. Tereyağların kalan yarısını da ekleyip çırpın. Tereyağ tamamen karışmalı. Kremayı buzdolabında bekletin.

Fırından çıkan keki tepsiden tezgaha alın. Üzerine temiz bir bez örtüp dikkatlice rulo şeklinde sarıp soğuması için bekletin. Soğuyan keki açıp üzerine kremayı sürün. Tekrar rulo yapın. Buzdolabında 1 gün bekledikten sonra servis edebilirsiniz.

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