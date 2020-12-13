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Fenomen gelin Hanife Gürdal, göbeği açık kazak giyince takipçilerinden eleştiri yağdı

Katıldığı evlilik programlarıyla ünlenen Hanife Gürdal, son paylaşımında giydiği göbeği açık kıyafet yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu.

Fenomen gelin Hanife Gürdal, göbeği açık kazak giyince takipçilerinden eleştiri yağdı
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Fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile dünyaevine giren ve yaşamını Trabzon'da sürdüren Hanife Gürdal, 575 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde giydiği korse ile dalga konusu olan Hanife şimdi de göbeğini belli eden bir kazak giydiği için sosyal medya lincine uğradı.

Sosyal medyada adeta linç edildi

Köyünde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Hanife'ye olumsuz yorum yağdı. Hanife'ye bazı takipçileri göbeği göründüğü için "Hiç yakışmamış" sözleriyle olumsuz yorumda bulundu. Bazı takipçileri ise üstünün kısa altının uzun kaldığını söyleyerek Hanife'yi güzel giyinememekle suçladı. 

Hanife Gürdal kimdir?

Hanife Gürdal, 1995 yılında İzmir'de Torbalı ilçesinde doğmuştur. 3 kardeşi vardır. Tam adı Hanife Ömrüm Gürdal olan Hanife lise mezunudur. 164 cm boyunda ve 59 kg. ağırlığındadır.

Hanife Gürdal, 2015 yılının Şubat ayında ATV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı evlendirme programına katıldı. . İlk programında Umut isimli bir gence talip oldu. Umut tarafından reddedildikten sonra Hanife, 10 ay boyunca gelen tüm taliplerini reddetti.

10 ayı aşkın süredir Esra Erol'un programında talibini arayan Hanife Gürdal, daha sonra 2015 yılının Kasım ayından itibaren FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'ın evlendirme programında taliplerini aramaya başladı. Bugüne kadar hiç evlenmemiş olan ve taliplerini bekleyen Hanife Gürdal, karşısına çıkan taliplere ise bugüne kadar hep ret cevabını verdi.

19 Ekim 2016 tarihinde Popstar Bayhan Gürhan, Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katıldı. "Öyle deli gibi esme başım dönüyor" şarkısını söyleyerek stüdyoya giren Bayhan, Hanife Gürdal'a talip oldu. Hanife, Bayhan'la yakından görüşmeyi kabul etti.

2017 yılında Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de başlayan Aşk-ı Roman dizisinde dizi oyunculuğuna başladı. 2018 yılında Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı.

 

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