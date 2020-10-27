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İncirli sütlü tatlı nasıl yapılır mest eden tat!

İncirle harika bir sütlü tatlı yapmaya ne dersiniz? Tadıyla mest eden incirli sütlü tatlı püf noktalarıyla içeriğimizde...

İncirli sütlü tatlı nasıl yapılır mest eden tat!
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Az kalorili olmasına rağmen oldukça lezzetli bir tatlı yapmak isteyenler için harika bir önerimiz var. İncirli sütlü tatlı sağlıklı, şekeri az hem de yapılışı oldukça kolay bir lezzet. İncir, ceviz ve sütün muhteşem uyumunu gösteren incirli sütlü tatlıyı mutlaka deneyin! Peki incirli sütlü tatlı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte incirli sütlü tatlının yapımı...

İncirli sütlü tatlı malzemeleri:

5 su bardağı süt
4 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı un
1/3 su bardağı şeker
1 paket vanilya
10 adet kuru incir
1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

5 adet ceviz içi

Nasıl yapılır?

İncirleri bir kaseye alarak üzerine sıcak su ilave edin ve 5 dakika bekletin. Süt, nişasta, un, şeker ve vanilyayı bir tencere alarak güzelce karıştırın. Karışımı kısık-orta ateşte kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında incirleri ilave edin ve kısa bir süre daha pişirin. Muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra içerisine tereyağını ekleyip güzelce karıştırın. Servis kaselerine dağıttıktan sonra üzerine ceviz serperek afiyetle tüketin.

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