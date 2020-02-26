İrmikli şekerpare nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Şekerpare pratik ve lezzetli bir tatlı olmasıyla çoğumuzun vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Bugün hazırladığımız şekerpare tarifi ise kafe ya da pastanelerde tattıklarınıza taş çıkartacak türden. İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz irmikli şekerpare tarifi...

İrmikli şeker pare malzemeler:

125 gram oda sıcaklığında tereyağ

1 bardak pudra şekeri

2,5 kaşık irmik

1 yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 bardak un

Şerbet için:

3,5 bardak şeker

4 bardak su

2-3 damla limon suyu

Üzerine tane fındık

Yapılışı:

Yağ, irmik, pudra şekeri ve yumurtayı elinizle iyice ezerek karıştırın. Vanilya-kabartma tozunu ekleyin ve çok sert olmayacak şekilde bir hamur yoğurun. Hamura yumuşak şekil verip üzerine fındık bastırıp pişirin. Fırından çıkan şekerparelerin üzerine şurubu kaynatıp soğuttuktan sonra dökün ve dinlendirin. Afiyet olsun...