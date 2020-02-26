search menu
search
close

İrmikli şekerpare nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

En sevilen geleneksel tatlılardan olan şekerpareyi enfes kıvamına kavuşturan irmikle denemeye ne dersiniz? İşte eşsiz tadıyla irmikli şekerpare tarifi!

İrmikli şekerpare nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!
-A A+

Şekerpare pratik ve lezzetli bir tatlı olmasıyla çoğumuzun vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Bugün hazırladığımız şekerpare tarifi ise kafe ya da pastanelerde tattıklarınıza taş çıkartacak türden. İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz irmikli şekerpare tarifi...

İrmikli şeker pare malzemeler:

125 gram oda sıcaklığında tereyağ
1 bardak pudra şekeri
2,5 kaşık irmik
1 yumurta
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
2 bardak un

Şerbet için:

3,5 bardak şeker
4 bardak su
2-3 damla limon suyu
Üzerine tane fındık

Yapılışı:

Yağ, irmik, pudra şekeri ve yumurtayı elinizle iyice ezerek karıştırın. Vanilya-kabartma tozunu ekleyin ve çok sert olmayacak şekilde bir hamur yoğurun. Hamura yumuşak şekil verip üzerine fındık bastırıp pişirin. Fırından çıkan şekerparelerin üzerine şurubu kaynatıp soğuttuktan sonra dökün ve dinlendirin. Afiyet olsun...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Günün bombası: Jackie Chan koronadan karantinaya alındı! Günün bombası: Jackie Chan koronadan karantinaya alındı!
Magazin
Serenay sorusunu duyunca çılgına döndü: Ben artık 50 yaşına geldim! Serenay sorusunu duyunca çılgına döndü: Ben artık 50 yaşına geldim!
Magazin
En Güncel Galeriler
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si pozlarıyla mest etti!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si pozlarıyla mest etti!
Ünlü sunucunun çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu!
Ünlü sunucunun çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu!
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Kim der ki 54 yaşında! Bikinili pozlarıyla büyülüyor!
Kim der ki 54 yaşında! Bikinili pozlarıyla büyülüyor!
+18 film sektörüne giren oyuncudan olay pozlar!
+18 film sektörüne giren oyuncudan olay pozlar!
Korkunç gelenek insan kafalarını küçültüp 50 bin dolara satıyorlar!
Korkunç gelenek insan kafalarını küçültüp 50 bin dolara satıyorlar!
Önceki Haberler
Dayanılmaz lezzet: Patates kroket tarifi
Dayanılmaz lezzet: Patates kroket tarifi
Her gün bir dilim papaya tüketin etkisi inanılmaz!
Her gün bir dilim papaya tüketin etkisi inanılmaz!
İngiliz şarkıcı korkunç olayı itiraf etti: Tecavüze uğradım
İngiliz şarkıcı korkunç olayı itiraf etti: Tecavüze uğradım
Cildi pürüzsüzleştiren 5 meyveli maske tarifi!
Cildi pürüzsüzleştiren 5 meyveli maske tarifi!
Klibi için kılık değiştirdi! Takipçilerinden Aleyna'ya tepki yağdı!
Klibi için kılık değiştirdi! Takipçilerinden Aleyna'ya tepki yağdı!
Kabızlığı anında gideren 6 yöntem!
Kabızlığı anında gideren 6 yöntem!
Aşkını kelimelere döktü! Son paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Aşkını kelimelere döktü! Son paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Makyajsız fotoğraflarını paylaştı, sosyal medya karıştı!
Makyajsız fotoğraflarını paylaştı, sosyal medya karıştı!
Yorumlar