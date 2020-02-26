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Patates kroket nasıl yapılır enfes bir tat!

Dışı çıtır, içi erimiş kaşar peyniri ve patatesin muhteşem tadını alan patates kroket tarifi yapmaya ne dersiniz? İşte leziz mi leziz patates kroket tarifi...

Patates kroket nasıl yapılır enfes bir tat!
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Restoranda yediğiniz patates kroketi aratmayacak harika bir tarifle karşınızdayız. Dışı çıtır çıtır patatesin içinde eriyen kaşar peyniriyle tadına doyum olmaz bir lezzet. Yapılışı oldukça pratik bu tarifi misafirlerinizle keyifle tüketeceksiniz. Özellikle çocukların bayılacağı bir tat. Sizi daha fazla bekletmeden patates kroket tarifini paylaşalım. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler:

4 adet orta boy patates
1 adet yumurta
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1/2 çay bardağı un
1 çay  kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için:

1 su bardağı galeta unu
2 su bardağı ayçiçek yağı

Tarifin püf noktası:

Kızartma işlemini derin yağda gerçekleştirirseniz kroketler daha az yağ çekecek ve daha kıtır olacaktır.Kızartma yağını süzdükten sonra cam bir kavanozda güneş görmeyen bir yerde saklayabilir, tekrar kullanabilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Orta boy patatesleri dağılmalarını önlemek amacıyla kabuklu olarak haşlayın. Ardından; soğumaları için soğuk su dolu bir kaba alın. Kabuğunu soyduğunuz patatesleri, rendeleyin. Tuz, karabiber, yumurta, un ve rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle harmanlayın. Tüm malzemeyi iyice özleşip, hamur kıvamı alana kadar yoğurun. Hazırladığınız karışımı kolayca şekil vermek için; üzeri kapalı bir kapta buzdolabında 1 saat kadar bekletin.

Dinlenen patatesli harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Elinizle yuvarlak ya da uzunlamasına şekiller verin. Galeta ununu geniş bir servis tabağına alın. Hazırladığınız patates kroketleri, üzerleri tamamen kaplanacak şekilde galeta ununa bulayın. Ayçiçek yağını derin bir tavada kızdırın. Hazırladığınız patates köftelerini kızgın, derin yağda aralarda ters çevirerek renk alana kadar kızartın.
Fazla yağını bırakması için; kağıt havlu serili bir servis tabağına aldığınız kroketleri 2- 3 dakika beklettikten sonra ılık olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

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