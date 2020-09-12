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Kuaförüm Sensin programında Bülent Ersoy'un yerine gelen isim belli oldu!

Kuaförüm Sensin programında jüri koltuğunu bırakan Bülent Ersoy'un yerine gelen isim belli oldu. Sözleşmesi biten Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi.

Kuaförüm Sensin programında Bülent Ersoy'un yerine gelen isim belli oldu!
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Diva lakaplı Bülent Ersoy, uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Ersoy yaz aylarında Kuaförüm Sensin'de jüri üyeliği yaparak ekranlara geri döndü. Ancak Diva, kısa bir süre sonra yarışmadan ayrıldı. Ersoy'un yerine gelecek isim netleşti.

Sözleşmesi yenilenmedi

Kuaförüm Sensin yarışmasındaki jüri koltuğuna veda eden Bülent Ersoy'un koronavirüse yakalandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede gündem olan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından koronavirüs negatif test sonucunu yayınladı. Ersoy, Kuaförüm Sensin'den 3 aylık sözleşmesi bittiği için ayrıldığını duyurdu.

Ersoy'un yerine Fatih Ürek geldi

Sunuculuğunu Çiğdem Batur'un yaptığı jüri koltuğunda Işıl Rençber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter'in yer aldığı Kuaförüm Sensin'e Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi. Fatih Ürek, geçtiğimiz haftalarda uzun süredir sunuculuk yaptığı Gelinim Mutfakta programını bırakmıştı.

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