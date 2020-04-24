Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari kimdir hamile olduğunu açıkladı!

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. Beraberliklerine dolu dizgin devam eden ikili takipçilerine bir de müjdeli haber verdi. Tatari, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla bebek beklediğini duyurdu. Paylaşıma kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

''Çocuğundan öptü beni''

Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan ünlü çiftten güzel haber geldi. Bodrum'da yaşayan genç oyuncu Ayşecan Tatari takipçilerine bebek beklediğinin müjdesini verdi. 12 haftalık hamile Ayşecan Tatari, Edip Tepeli'nin göbeğini öptüğü fotoğrafı "Çocuğundan öptün beni" notu ile paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Ayşecan Tatari kimdir?

İstanbul’da dünyaya gelen Ayşecan Tatari, lise eğitiminden sonra Amerika’daoyunculuk üzerine eğimler almaya başladı. Kamera karşısına ilk kez Tatar Ramazan Sürgün’de isimli film ile geçti. Yıldızının Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Duygu karakteri ile parladı. Annesi oyuncu Aliye Uzunatağan olan Ayşecan Tatari, uzun süre sonra Yılanların Öcü isimli dizi ile kamera karşısına geçti. Ayşecan Tatari 2004’te ise Çocuklar Duymasın isimli dizinin devamı olan Çocuklar Ne Olacak isimli dizide yer aldı. Dizi bu kez, anne ve babalarının uzun süren yurtdışı gezilerinden dolayı dede ve anneanneleriyle yaşamaya başlamalarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Furkan Kızılay, Ayşecan Tatari, Ferdi Akarnur, Zeyno Gönenç ve Ayşen Tekin yer aldı. 2015’te ise Fakir Baykurt’un aynı adlı romanından uyarlanan Yılanların Öcü isimli dizide yer aldı. Dizi, ailesini kaybettikten sonra amcasının yanına giden Fatma ve kardeşinin köyden İstanbul’ a doğru yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Cemal Toktaş, Hande Soral, Ahmet Varlı, Korel Cezayirli ve Rüçkan Çalışkur yer aldı.