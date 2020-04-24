Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı

Tüm dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da evlerde kutlandı. Ünlü isimler çocukların bayramında yaptıkları paylaşımlarla destek oldular. Tarkan'ın eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ve kızı Liya'yla birlikte çekildikleri fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

Kızı ve eşiyle fotoğraf paylaştı

Tüm dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle toplu etkinlikler bu yıl eksik kalsa da tüm Türkiye bayramını evinde kutluyor. Ünlü isimler de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili paylaşımlar yaptı. O isimlerden biri de Megastar Tarkan'dı.

Paylaşımına beğeni yağdı

Megastar, Instagram hesabından eşi Dilek ve kızı Liya'yla birlikte çekildikleri 2 selfie karesini paylaştı. Tarkan paylaşımına "Çocuklaaaaar 23 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun" notunu düştü.