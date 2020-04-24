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Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü

Karantinada olan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken telefonu düşürdü ve tüm kişisel eşyaları göründü.

Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
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Türk müziğinin sevilen şarkıcılarından Yıldız Tilbe de , koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından kendisini karantina altına alan isilmlerden biri. Sosyal medya hesabından canlı yayın yağarak takipçileriyle buluşan Tilbe, yayın sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Elindeki telefonu düşüren şarkıcının tüm kişisel eşyaları göründü. 

Talihsiz bir kaza yaşadı 

Yıldız Tilbe, meslektaşları gibi sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedi ancak ufak çaplı bir kamera kazası başına geldi. Yayında olduğu sırada kamerayı yanlışlıkla ters çevirince arkasında duran masanın üzerindekiler de takipçileri tarafından görüldü. 

Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü

''Kendimi paslı araba gibi hissediyorum''

Yıldız Tilbe, yaptığı canlı yayında ise karantina sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Karantinada yiyorum, içiyorum, uyuyorum ve televizyon izliyorum. Tembellik yapıyorum. Paslandım! Kendimi paslı araba gibi hissediyorum. Lütfen kimse çıkmasın ki bu Koronavirüs salgını da hemen son bulsun."

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