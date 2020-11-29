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Kurabiye pasta nasıl yapılır tek lokmada bitireceksiniz!

Kurabiye pasta nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu lezzet vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak! İşte tarifi!

Kurabiye pasta nasıl yapılır tek lokmada bitireceksiniz!
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Bugün pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz mükemmel bir lezzetle karşınızdayız. İlk bakışta uzun uğraşlar sonucunda yapılan bir tatlı gibi görünse de aslında öyle değil. Yapmanız gereken tek şey pastacı kreması hazırlamak ve pasta hamurunu hazırlamak. Onun dışında olan şeyler, damak ve göz zevkinize kalmış. Bol bol meyvelerle süsleyeceğiniz bu pastayı ister çayın yanında ister kahvenin yanında tüketebilir, afiyetle yiyebilirsiniz. Pek kurabiye pasta nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile kurabiye pasta tarifi! 

MALZEMELER: 

Kurabiye Hamuru İçin:

250 gram sana margarin, 3,5 su bardağı un,1/2 su bardağı pudra şekeri,1 adet yumurta,1 paket vanilin

Pastacı Kreması İçin:

500 ml.süt, 5 yemek kaşığı un (silme), 3 yemek kaşığı mısır nişastası
(silme), 1/2 su bardağı şeker (eğer yoğun şeker tadı istemezseniz azaltabilirsiniz)
4 adet yumurta sarısı, 10-15 adet çilek (süslemek için)

HAZIRLANIŞI: 

Pastacı Kremasının Hazırlanışı:

Yumurta sarıları ve şekeri mikser yardımıyla çırpın. Bu sırada unu ve nişastayı yumurtalı karışıma ekleyin. Sütü ocakta bir taşım kaynatın. Sütü kepçe yardımıyla yumurtalı karışıma ekleyin. Yumurtalı karışım sulandıktan sonra sütü ısıttığınız tencereye çırpma teliyle çırparak boşaltın. Bu sırada çırpma işlemini hiç bırakmayın ve kısık ateş kullanın. Kremanız kıvam alınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın. 1-2 saat soğumuş ve dolapta dinlenmiş kremanızı çırpın ve sıkma torpasına alın. Kurabiyenin üzerine 1-2 dilim çilek koyun ve spiral şeklinde kremayı sıkın. Diğer kurabiyeyle üzerini kapatın ve üzerine bir parça krema sıkarak çilekle süsleyin. İşte bu kadar afiyetler olsun.

Kurabiye Hamurunu Hazırlamak İçin:

Unu bir kaba eleyin. Dilerseniz bu aşamada unun yarısını ilave edebilir ve hamurun kıvamına göre un ilave edebilirsiniz. Soğuk margarini küp küp doğrayın ve unla karıştırın. Pudra şekeri ve vanilini de ekleyin. Hafif hafif kırıntı haline gelen karışımı parmak uçlarınızla karıştırın. Yumurtayı ilave edin ve homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırın. Kulak memesi kıvamına gelen hamuru streç filme sarın ve buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin. Fırını 165 dereceye ayarlayın.
Dinlenen hamuru iki yağlı kağıt arasında merdane yardımıyla inceltin. Her tarafı eşit incelen hamura yuvarlak kalıplarla şekil verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kurabiyeleri dizin ve fırında renk almayacak şekilde 8-10 dakika kontrollü olarak pişirin. Pişen kurabiyelerinizi soğuması için ızgara teli üzerinde dinlendirin.

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