Limonlu bisküvili pasta nasıl yapılır tadına doyulmaz!

Farklı ve güzel bir pasta tarifi arayanlar için limonlu bisküvili pasta bulunmaz bir lezzet sunuyor. Nefis muhallebisi, limon aromasıyla damak çatlatan tat! Peki limonlu bisküvili pasta nasıl yapılır? Gerekli malzemeler neler? Bu soruların yanıtları içeriğimizde!

Arasına:

17 adet petibör bisküvi

Limon sosu için:

1/2 su bardağı limon suyu(2 adet limonun suyu)

1/2 bardak su

4 yemek kaşığı şeker

1,5 tatlı kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 adetlimon kabuğu rendesi

Muhallebi için:

5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı (tepeleme)un

2 yemek kaşığı (tepeleme)nişasta

7 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu

1 paket vanilin

Hazırlanışı:

Vanilin hariç muhallebi için gereken diğer kuru malzemeleri bir tencereye alın karıştırın ve ardından üstüne sütü ekleyip, güzelce karıştırın. Ocağa alın ve muhallebi kaynayıp kıvam alana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan aldıktan sonra içine vanilini katın ve karıştırın. Islattığınız bir borcama pişirdiğiniz muhallebinin yarısını dökün. Üstüne bisküvileri dizdikten sonra kalan muhallebiyi de dökerek bir spatula yardımı ile düzeltin. Buzdolabında bir saat kadar dinlendirin. Tatlı dinlenirken limon sosunu hazırlayın. Limon sosu için tereyağı hariç diğer malzemeleri küçük bir sos tenceresine alın ve güzelce karıştırdıktan sonra ocağın altını açın ve kaynayıp kıvam alana dek yaklaşık 10 dakika pişirin. Ardından altını kapatın ve oda sıcaklığına geldiğinde sonra buzdolabında soğumuş olan muhallebinin üstüne dökün. Buzdolabında 2-3 saat kadar daha dinlendirdikten sonra, dilimleyip limon dilimleri ile süsledikten sonra servis edin. Afiyetler olsun!