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Limonlu cheesecake nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Tadıyla, kokusuyla mest eden enfes bir limonlu cheesecake tarifiyle karşınızdayız. Vazgeçilmeziniz olacak limonlu cheesecake tarifi içeriğimizde!

Limonlu cheesecake nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!
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Çayınızın yanına iyi gidecek bir cheesecake yapmaya ne dersiniz? Sizin için hazırladığımız limonlu cheesecake tarifine bayılacaksınız. Tatlı krizinizi anında çözecek bu benzersiz tat sizi büyüleyecek. İşte limonlu cheesecake için gereken malzemeler ve yapılışı...

Malzemeler

İçi İçin:

25 gram un
4 adet yumurta(oda sıcaklığında)
700 gram labne peyniri
200 gram krema
3,5 yemek kaşığı limonun suyu
1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi
200 gram toz şeker

Limon Sosu İçin:

1 su bardağı limonun suyu
1 adet limon kabuğu rendesi
1/2 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı (silme)nişasta
1 yemek kaşığı tereyağı

Tabanı İçin:

300 gram yulaflı bisküvi
110 gram tereyağı(eritilmiş)
40 gram toz şeker

Hazırlanışı:

Fırını 160 dereceye ayarlayın. Yaklaşık 24 cm'lik kelepçeli kek kalıbınızı yağlayıp, alt kısmına yağlı kağıt yerleştirin. Fırın tepsisine su koyacağımız için kalıbın su geçirmemesi için kalıbın dışını alüminyum folyo ile sarın. Rondoda yulaf bisküvilerini toz haline gelene kadar çekin. Yulaf bisküvilerini bir kaba aktarın ve üzerine erimiş tereyağı ile toz şekeri ekleyin ve iyice karıştırın. Karışan bisküvili karışımı kalıba alın ve kenarlarına da gelecek şekilde kaşık yardımıyla düzleyin. Önceden ısıttığınız fırında 10 dakika pişirip dışarı alın ve fırın ısısını 150 dereceye düşürün. Bir kasede, labne, un ve toz şekeri düşük devir mikserde veya çırpma teli ile çırpın. Çok fazla hava almamasına dikkat edin. Ayrı bir kasede limon suyu, krema ve limon kabuğunu karıştırın ve labneli karışımın içerisine ilave edin ve spatula ile karışıma yedirin. Yumurtaları teker teker karışıma ekleyin. Yumurtalar karışıma iyice karıştıktan sonra, kelepçeli kalıba bu harcı dökün. Kelepçeli kalıbın içine oturabileceği bir kalıp ayarlayın ve içerisine 3 parmak olacak şekilde su koyun ve bu şekilde fırına verin. 70 dakika fırında pişirin.

70 dakika sonunda fırının kapağını açmadan 15 dakika boyunca bu şekilde bekletin. 15 dakika sonunda fırının kapağını yarı şekilde açın ve bu şekilde 20 dakika daha bekletin. Cheesecake'i oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabına koyabilirsiniz. Limon sosu için nişasta, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve toz şekeri ocakta orta ateşte karıştırarak pişirin. Koyulaştığında ocaktan alın ve tereyağını ekleyip eriyene kadar karıştırın ve soğutun. Soğuyan cheesecake'in üzerine ilave edin ve bu şekilde de soğumasını bekleyin. Afiyet olsun...

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