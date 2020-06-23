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Zeytinyağlı semizotu nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Zeytinyağlı semizotu nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nedir? Evde pratik bir şekilde bu tarifi deneyebilirsiniz.

Zeytinyağlı semizotu nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!
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Evde sofralarınıza lezzet katacak bir sebze tarifi ile karşınızdayız! Oldukça kolay olan zeytinyağlı semizotu tarifini kolaylıkla yapabilirsiniz. Sofralarınızda bu lezzeti yapabilmek için sizin için hazırladığımız bu tarifi deneyebilirsiniz. Peki Zeytinyağlı semizotu nasıl yapılır? Zeytinyağlı semizotunun malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte yapılışı...

Malzemeler:

1 adet soğan
1 bağ semizotu
1 yemek kaşığı bulgur
4 yemek kaşığı zeytinyağı
4 adet domates
1/2 su bardağı sıcak su

Yapılış aşaması:

Semizotlarını ayıklayın ve bol suyla yıkayın. Yıkadığınız semizotlarını iri parçalar halinde kesin. Kestiğiniz semizotlarını iyice durulayın. Soğanı küp küp yemeklik doğrayın. Tencerenizi ısıtın. Isıttğınız tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağını ilave edin. Soğanları hafifçe kavurun. Domatesleri rendeleyin ve soğanla beraber pişirin. Semizotlarını ekleyin ve karıştırın. Sıcak suyu ilave edin ve kaynayınca bulguru ekleyin. Yemeğin altını kısın ve en son kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağını da ekleyip bulgurlar şişene kadar pişirin. Pişen yemeğinizi soğutun ve soğuduktan sonra servis edin.

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