search menu
search
close

Narlı ayva tatlısı nasıl yapılır enfes bir lezzet!

Ayva tatlısını bir de narla denemeye ne dersiniz? Tam bir kış lezzeti olan narlı ayva tatlısına bayılacaksınız! İşte tarifi...

Narlı ayva tatlısı nasıl yapılır enfes bir lezzet!
-A A+

Kış deyince aklımıza gelen ilk tatlılardan biri olan ayva tatlısını elmaelma.com okurları için hazırladık. Pratik ve lezzetli bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Uzun kış gecelerinde size eşlik etmek için şahane bir tercih olan narlı ayva tatlısına hayran kalacaksınız. Peki narlı ayva tatlısı nasıl yapılır? Püf noktaları neler? İşte nefis narlı ayva tatlısının yapılışı...

Malzemeler:

5 adet ayva
1 adet nar
3 adet çubuk tarçın
8-10 adet karanfil
1/2 çay bardağı şeker(her bir ayva için)
3 çay bardağı su
1 çay kaşığı limon suyu
5 tatlı kaşığı kaymak
1 avuç ceviz içi

Yapılışı:

Geniş bir kaba su doldurup yarım limonu suya sıkıyoruz. İşe ayvalarla başlıyoruz. Her bir ayvayı soyup, boydan ikiye kesiyoruz, ortalarını oyup, çekirdeklerini de bir kaseye ayırıyoruz. Her ayva dilimini limonlu suya atıyoruz.  Narı ayıklayıp bir kasede biriktiriyoruz. Geniş pilav tenceresinin zeminine ayva kabuklarını seriyoruz. Üzerine ayvaları, oyuklar yukarı gelecek şekilde diziyoruz. Her bir ayva çukuruna şekeri paylaştırıyoruz.

Ayva çekirdeklerini ve karanfilleri üzerlerine serpiyoruz. Narları da üzerlerine paylaştırıp tarçınları ekliyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp 15 dakika dinlendirip, ocağa alıyoruz. İlk 15 dakika kısık ateşte, sonra orta ateşte toplam 1 saat pişiriyoruz. Soğuduktan sonra kaymak ve cevizle süsleyip servis ediyoruz. Afiyet olsun.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Oturma odasını baştan yaratacak 4 öneri! Oturma odasını baştan yaratacak 4 öneri!
Dekorasyon
Yemelere doyamayacaksınız: Tiramisu tarifi Yemelere doyamayacaksınız: Tiramisu tarifi
Tatlı
En Güncel Galeriler
Gonca Vuslateri İbo Show'daki kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü
Gonca Vuslateri İbo Show'daki kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü
Avşar kızından bomba paylaşım! Resmen meydan okudu!
Avşar kızından bomba paylaşım! Resmen meydan okudu!
Babası Instagram'ını kapattırmıştı! Roza Sabah bomba gibi geri döndü!
Babası Instagram'ını kapattırmıştı! Roza Sabah bomba gibi geri döndü!
Banu Alkan'ın hiç görmediğiniz hali ortaya çıktı! Video şok yarattı
Banu Alkan'ın hiç görmediğiniz hali ortaya çıktı! Video şok yarattı
Makyajsız sokağa çıkan bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?
Makyajsız sokağa çıkan bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Önceki Haberler
Oktay Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız!
Oktay Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız!
Bikinili pozlarını paylaşan ünlü model Şevval Şahin'e yorum yağdı!
Bikinili pozlarını paylaşan ünlü model Şevval Şahin'e yorum yağdı!
Yataktan kalkmadan yapabileceğiniz 7 pratik egzersiz!
Yataktan kalkmadan yapabileceğiniz 7 pratik egzersiz!
Mehmet Aslantuğ ile Hülya Avşar 25 yıl sonra aynı dizide!
Mehmet Aslantuğ ile Hülya Avşar 25 yıl sonra aynı dizide!
Kahvenizi daha sağlıklı hale getirecek ipuçları!
Kahvenizi daha sağlıklı hale getirecek ipuçları!
Hamdi Alkan'ın eşi takipçisine verdiği yanıtla herkesi şoke etti!
Hamdi Alkan'ın eşi takipçisine verdiği yanıtla herkesi şoke etti!
Pofuduk kahvaltılık: Bulut pankek
Pofuduk kahvaltılık: Bulut pankek
Bu faktörler ilişkilerde strese neden oluyor!
Bu faktörler ilişkilerde strese neden oluyor!
Yorumlar