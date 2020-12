Narlı ayva tatlısı nasıl yapılır enfes bir lezzet!

Kış deyince aklımıza gelen ilk tatlılardan biri olan ayva tatlısını elmaelma.com okurları için hazırladık. Pratik ve lezzetli bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Uzun kış gecelerinde size eşlik etmek için şahane bir tercih olan narlı ayva tatlısına hayran kalacaksınız. Peki narlı ayva tatlısı nasıl yapılır? Püf noktaları neler? İşte nefis narlı ayva tatlısının yapılışı...

Malzemeler:

5 adet ayva

1 adet nar

3 adet çubuk tarçın

8-10 adet karanfil

1/2 çay bardağı şeker(her bir ayva için)

3 çay bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

5 tatlı kaşığı kaymak

1 avuç ceviz içi

Yapılışı:

Geniş bir kaba su doldurup yarım limonu suya sıkıyoruz. İşe ayvalarla başlıyoruz. Her bir ayvayı soyup, boydan ikiye kesiyoruz, ortalarını oyup, çekirdeklerini de bir kaseye ayırıyoruz. Her ayva dilimini limonlu suya atıyoruz. Narı ayıklayıp bir kasede biriktiriyoruz. Geniş pilav tenceresinin zeminine ayva kabuklarını seriyoruz. Üzerine ayvaları, oyuklar yukarı gelecek şekilde diziyoruz. Her bir ayva çukuruna şekeri paylaştırıyoruz.

Ayva çekirdeklerini ve karanfilleri üzerlerine serpiyoruz. Narları da üzerlerine paylaştırıp tarçınları ekliyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp 15 dakika dinlendirip, ocağa alıyoruz. İlk 15 dakika kısık ateşte, sonra orta ateşte toplam 1 saat pişiriyoruz. Soğuduktan sonra kaymak ve cevizle süsleyip servis ediyoruz. Afiyet olsun.