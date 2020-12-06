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Bikinili pozlarını paylaşan ünlü model Şevval Şahin'e takipçilerinden yorum yağdı!

Son dönemin en çok konuşulan ünlü isimlerinden Şevval Şahin, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Şahin'e takipçilerinden binlerce yorum yağdı.

Bikinili pozlarını paylaşan ünlü model Şevval Şahin'e takipçilerinden yorum yağdı!
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Koronavirüs salgının etkisini tekrar artırdığı günlerde partilere katıldığı için eleştirilen ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Şevval Şahin, Instagram üzerinden paylaştığı pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Zayıflığı eleştirildi

Ünlü modelin tatil paylaşımları da tartışma konusu oldu. Şahin'in bazı takipçileri, ünlü manken hakkında 'Çok fit' deyip övgü dolu yorumlar yaparken bazıları ise 'çok zayıf' yorumunda bulundu.

Programda zor anlar yaşadı

Şahin, kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşamıştı. Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval şahin, "Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz?" sorusuna da "Pas" yanıtını vermişti. Şahin'in bu sorulara yanıt verememesi sosyal medyada gündem olmuştu.

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