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Yatakta yapılabilecek egzersizler makas bacak hareketini deneyin!

Yatağınızdan ayrılmadan yapabileceğiniz pratik egzersiz hareketleriyle formda bir görünüme kavuşun! İşte o hareketler...

Yatakta yapılabilecek egzersizler makas bacak hareketini deneyin!
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Evinizde spor yapmak için aslında çok uğraşıp hazırlık yapmanıza gerek yok. Spor aletleri kullanmadan sadece yatağınızda yapabileceğiniz egzersiz hareketleri bulunuyor. Gün boyu enerjik hissetmenizi sağlayacak, kaslarınızı harekete geçirip yağları yakacak egzersiz hareketlerini paylaştık. İşte yataktan çıkmadan yapılabilecek 7 pratik egzersiz...

Makas bacak hareketi

Avuçlarınız aşağıya denk gelecek şekilde yatağa sırt üstü uzanın. Bacaklarınızı dik bir şekilde yukarı kaldırın ve sırayla bir bacağınızı adeta makas hareketi yapar gibi aşağı ve yukarı doğru indirip kaldırarak egzersizi tekrarlayın.

Plank

Bu kez yine yatağın içinde yüzüstü dönün. Bacaklarınız birbirine yapışık kalsın. Ellerinizi de aynı şekilde birbirine bağlayın. Dirseklerinizi yatağa bastırarak kendinizi hafifçe havaya kaldırın. Vücudunuzun yatağa paralel olmasına dikkat edin. Bu arada dirseklerinizin omuzlarınızla aynı hizada kalması gerekiyor. Hepsi bu kadar. Bir süre bu pozisyonda bekleyin ve beklerken karın ve kalça kaslarınızı mutlaka sıkın.

Yan karın egzersizi

Bacaklarınızı dik ve ön kolunuz da vücudunuza dik gelecek şekilde yatağa yan şekilde uzanın. Karın kaslarınızı içeri çekerken ön kolunuz ve ayaklarınızdan destek alarak kalkın. Boşta kalan elinizle de yarım hilal çizerek başlangıç pozisyonuna dönün ve her iki yanınızla da egzersizi tekrar edin.

Kalça kaldırma

Sırt üstü uzanın ve dizlerinizi kırarak kalçanızın genişliği kadar bacaklarınızı açın. Avuç içleri aşağıya bakacak şekilde kollarınızı yere uzatın ve kalçanızı yukarı doğru kaldırın. Bu pozisyonda bacaklarınızı sırayla karın bölgesine doğru çekerek egzersizi tekrarlayın.

Sıkıştırma egzersizi

Avuçlarınız aşağıya denk gelecek şekilde yatağa sırt üstü uzanın. Ardından ayaklarınızı birleştirip iki dizinizi de kırın. Bu pozisyonu bozmadan bacaklarınızı ve ardından kalçanızı kaldırarak karın bölgesine doğru bir sıkıştırma yapın.

Kol uzatma egzersizi

Yatağınızda şınav pozisyonu alın. Ardından sağ elinizi ileri doğru esnetin ve diğer omuzunuza dokunun. Bu egzersizi her iki kolunuzla da tekrar edin.

 

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