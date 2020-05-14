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Parmak tatlısı nasıl yapılır bayılacağınız tat!

İftarda keyifle tüketeceğiniz nefis bir tarif olan parmak tatlısını sizler için paylaştık. İşte püf noktalarıyla parmak tatlısı tarifi...

Parmak tatlısı nasıl yapılır bayılacağınız tat!
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Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen pratik oluşuyla gönülleri fetheden parmak tatlısına bayılacağınızdan eminiz. Yapılışı çok kolay ve hızlı olan güzeller güzeli parmak tatlısının hafif tadıyla da mideniz bayram edecek. Ağızda dağılan kıvamı, şerbetini tam anlamıyla çeken parmak tatlısı favori tatlılarınızdan biri olmaya aday. Karşınızda çayınızın yanına, iftar sonrasında, bayramlarınızda da ikramlık olarak hazırlayabileceğiniz nefis mi nefis parmak tatlısı tarifi!

Malzemeler:

1 adet yumurta
1 çay bardağı irmik
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
1 tatlı kaşığı limon suyu

Bulamak için:

5 yemek kaşığı irmik

Yapılışı:

Şerbeti için gerekli olan su ve şekeri bir tencereye aldıktan sonra, şeker eriyene dek karıştırın ve ocağın altını açın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatın ve içine limon suyu ekleyip, ocağın altını kapatın ve soğumaya bırakın. Hamuru için un hariç gerekli olan tüm malzemeleri bir kaba alın.

Unu azar azar ekleyerek, ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yoğurun.  Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve elinizde yuvarlayarak silindir şekli verin. Bir tabağa 5 yemek kaşığı irmiği alın ve hazırladığınız hamurları irmiğe buladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin. 

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstleri kızarana dek 20 dakika pişirin ve fırından alır almaz bir fırın kabına tatlınızı çıkartın. Soğumuş olan şerbeti sıcak olan tatlının üstüne gezdirin ve şerbeti tamamen çekene dek oda ısısında bekletin. Şerbeti çekmiş olan parmak tatlınızı üstüne toz Antep fıstığı ya da Hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun!

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