Bipolar bozukluk nedir ruh halinde değişikliklere neden oluyor!

Gün içerisinde kişinin bir anda kendini çok iyi hissederken, bir süre sonra içine kapanık bir hale gelmesinin nedeni bipolar bozukluk olabilir. Bipoların en belirgin özelliği ise ruh halinin uçlarda olmasıdır. Bipolar bozukluk en yüksek seviyedeyken kişi hiperaktif bir ruh haline bürünür ve kendini çok mutlu hisseder. Fakat depresyon haline büründüğünde ise dış dünyaya kendini kapatabilir ve hatta intihar eğilimi gösterebilir. Bipolar bozukluk hakkında merak ettikleriniz haberimizde!

Bipolar bozukluk nedir?

Bipolar bozukluk, duygudurumda aşırı uçlara giden dalgalanmalara neden olan bir hastalıktır. Sıklıkla aralarda normal duygudurum dönemleri gözlenirken, kendini dünyanın zirvesinde veya rahatsız edecek derecede aşırı huzursuz ve hızlı hissetmekten (bu “mani” dönemidir), aşırı üzgün ve umutsuz hissetmeye (bu “depresyon” dönemidir) kadar değişen duygudurumları görülür. Bipolar bozukluk kişinin duygulanım, enerji ve işlevselliğinde değişikliklere sebep olan ancak tedavi altında normal yaşamı sürdürmeye engel olmayacak bir hastalıktır.

Bipolar bozukluk belirtileri

Manik dönemin belirtileri

Manik dönemde kişi dünyanın zirvesinde olduğu veya hiçbir şeyin değiştiremediği mutlak bir mutluluk hissi yaşar. Yeteneklerine dair gerçekçi olmayan abartılı inançları olabilir. Açık bir büyüklük, uygunsuz ve artmış bir özgüven sergilerler. Ani ya da aşırı sinirlilik veya öfke gözlenir. Mani, çoğu zaman keyifli bir deneyim olarak tasvir edilse de bipolar bozukluğu olanların çoğu için durum hiç de böyle değildir.

Aşırı hareketlilik ve uyarılmış hali görülür

Bir gün içinde yapabileceğinden çok daha fazla iş programlar; kıpırdamadan sakin oturamaz, gevşeyemez. Tanrıyla, ünlü kişilerle ya da siyasi liderlerle özel bir bağlantısı olduğunu düşünmek gibi büyüklük hezeyanları olabilir.

Tutarsız davranışlar ve konuşmalar yapılır

Yargılamaları belirgin olarak bozuk olup aşırı alışveriş etme, uygunsuz cinsel ilişkiler ve akılcı olmayan ticari yatırımlar yapabilirler. Yüksek sesle aniden konudan konuya geçen, giderek tutarsız hale gelen hızlı konuşmaları olabilir. Düşünceleri yarışırcasına hızlı ve kontrol edilemez olabilir. Uykuya daha az ihtiyaç duyulur.

Depresif Dönemin Belirtileri

Depresif dönemde, hasta kendini aciz, umutsuz ve değersiz hisseder. Aşırı üzüntü veya ümitsizlik, çaresizlik yaşanır. Bir zamanlar çok zevk aldığı etkinliklere artık ilgi duymamaya başlar. Enerjsi biter, bitkinlik ve yorgunluk hisseder.

Uyku bozuklukları görülür

Çok uyuma ya da hiç uyuyamama gibi uyku bozukluğu gözlenir. İştahta dikkat çekici bir artış ya da diyet yapmadan önemli bir kilo kaybı olabilir. Konsantrasyon, hafıza ve karar verme bozuklukları ortaya çıkar. Ölüm veya intiharla ilgili düşünceler olabilir.

Halüsinasyon görülebilir

Ağır mani veya depresyon nöbetleri bazen halüsinasyonlar (aslında orada var olmayan şeyler görmek ve duymak) ve hezeyanlar (mantıklı açıklamalardan etkilenmeyen yanlış ancak güçlü inançlar) gibi psikotik semptomlar da içerir.

Bipolar bozukluk kimlerde görülür?

Bipolar bozukluk herhangi bir kişide gelişebilir. Başlangıcı genellikle geç ergenlik veya erken yetişkinlik dönemlerindedir. Fakat çocuklar ve yetişkinlerde de bozukluk görülebilir. Bozukluk genellikle yaşam boyu devam etmektedir.

Bipolar bozukluk tedavisi

İlaçlar

Farklı ilaçlar, bipolar bozukluk semptomlarının kontrolüne yardımcı olabilir. Bir birey en iyi işe yarayanları bulmadan önce birkaç farklı ilacı denemesi gerekebilir.

Psikoterapi

İlaç tedavisi ile birlikte yapıldığında, psikoterapi (“konuşma terapisi” olarak da bilinir) bipolar bozukluk için etkili bir tedavi olabilir. Bipolar bozukluğu olan insanlara ve ailelerine destek, eğitim ve rehberlik sağlayabilir.