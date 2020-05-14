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Fatih Ürek ablasının ölümünde yanında olmayan Demet Akalın'ı sildi benim için bitti!

Fatih Ürek, ablasının vefatında yanında olmadığı için küstüğü yakın dostu Demet Akalın'ı tek kalemde sildi.

Fatih Ürek ablasının ölümünde yanında olmayan Demet Akalın'ı sildi benim için bitti!
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Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı tek kalemde sildi. geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen Ürek Akalın'la ilgili yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Kanal D ekranlarında Gelinim Mutfakta isimli yarışma programını sunan Fatih Ürek, eski dostu için ''insanın hani kalbi kırılır ya, benim de öyle'' diyerek resti çekti. 

''Allah ona sağlık versin'' 

Koronavirüs tedbirlerine uyarak sokağa çıkan Ürek, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ürek, "Demet Akalın'la 5 aydır küssünüz. Ramazan Bayramı yaklaşıyor, Akalın bir adım atarsa barışır mısınız?" sorusu üzerine şunları söyledi:"Yok, asla. Allah ona sağlık versin. İnsanın hani kalbi kırılır ya, benim de öyle. Ben kötülük düşünmem. 35 yıldır bu eğlence piyasasının içindeyim. Kimsenin arkasından çirkeflik yapmadım ve kötü düşünmedim. Benim için artık hiç önemli değil bu konu. Düşüneceğimiz daha önemli konular var."

Fatih Ürek ablasının ölümünde yanında olmayan Demet Akalın'ı sildi benim için bitti!

''100 işim iptal oldu zorlanıyoruz'' 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında konserleri iptal olan 54 yaşındaki Ürek, maddi sıkıntılar yaşamaya başladı. 100 işinin iptal edildiğini söyleyen sanatçı, "Bu durumlar beni çok kötü etkiledi. Son üç ayda yaklaşık 100 tane işim iptal oldu. Zorlanıyoruz gerçekten" dedi. Bu süreci evde geçirdiğini ve yemek yapmaya başladığını anlatan Fatih Ürek, "Kendimi Anadolu yemekleri yapmaya adadım. Pırasalı bulgur pilavını çok iyi yaparım" şeklinde konuştu.

Neden konuşmuyorlardı? 

Uzun yıllardır dost olan ve bir ara yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Demet Akalın ve Fatih Ürek'in arası açıldı. 5 ay önce ablasını kaybeden Ürek, cenaze törenine katılmayan ve sonrasında taziye için kendisini aramayan Akalın'a küstü. İkili daha sonra sosyal medya üzerindenbirbirine gönderme yaparak dostluklarını bitirdi.

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