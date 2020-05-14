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Merve Boluğur' dan kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a olay gönderme öpüşme görüntülerini...

Merve Boluğur, 40 parçalık puzzle yaptığı için kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a Berrak Tüzünataç'la 10 yıl önceki görüntüleri üzerinden gönderme yaptı.

Merve Boluğur' dan kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a olay gönderme öpüşme görüntülerini...
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Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan oyuncu Merve Boluğur, üniversiteye hazırlanmaya başladı. Derslerden kalan zamanda puzzle yapan Boluğur, son olarak 40 parçalık puzzle yapıp Instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede gündem olan Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a sert bir dille cevap verdi.

Şahan, Merve'yi fena tiye aldı 

Merve Boluğur, dün 40 parçalık puzzle yapıp "Bitti" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Komedyen Şahan Gökbakar da kısa sürede sosyal medyada gündem olan Boluğur'u 3 parçalık puzzle fotoğrafı ile tiye aldı.

Merve Boluğur' dan kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a olay gönderme öpüşme görüntülerini...

Merve rahat durmadı, olay gönderme! 

Merve Boluğur, Şahan Gökbakar'ın kendisi hakkında yaptığı bu espriye balkonlu maket evi görseliyle yanıt verdi. 10 yıl önce Şahan Gökbakar, Berrak Tüzünataç ile Kabataş'taki bir evin terasından öpüşürken yakalanmış ve bu görüntüler yıllarca konuşulmuştu.

Merve Boluğur' dan kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a olay gönderme öpüşme görüntülerini...

Paylaşımı anında kaldırdılar

Merve'nin paylaşımından rahatsız olan Şahan, gönderisini anından sildi. Merve Boluğur da balkon göndermesi yaptığı paylaşımı kaldırdı.

 

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