Kenan İmirzalıoğlu kimdir bomba babalık itirafı kıskanmıyor değilim!

Geçtiğimiz günlerde, Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın 15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Eşine oldukça destek veren İmirzalıoğlu, babalık itirafı ile sosyal medyada gündem oldu. Yakışıklı oyuncu ve sunucu İmirzalıoğlu, Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası'' diyerek samimi bir itirafta bulundu.

''Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim''

İmirzalıoğlu, önceki akşam ekranlarda gülümseten bir itirafta bulunarak şunları söyledi: "Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum."

Peki Kenan İmirzalıoğlu kimdir?

Kenan İmirzalıoğlu (d. 18 Haziran 1974, Balâ), Türk oyuncu ve eski modeldir. Aslen Türkmen'dir.12 yaşına kadar köyde yaşadı. Soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı Aşiretine dayanan İmirzalıoğu, orta ve lise öğrenimini Ankara’da teyzesinin yanında tamamladı. Yüksek öğrenimini ise İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamladı1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp ve 4000 kişinin arasından ilk 20'ye seçilmiş, sonra da Türkiye Finalinde birinci seçilmiştir. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of The World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World olmuştur.Deli Yürek adlı dizide canlandırdığı Yusuf Miroğlu karakteriyle yıldızı parladı. Alacakaranlık adlı dizide Uğur Yücel ile başrol paylaşmıştır. Yazı Tura adlı filmde rol almış ve Acı Hayat dizisinde Selin Demiratar ile başrol paylaşmıştır.2008 yılında Kabadayı adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrol oynamıştır. Son Osmanlı Yandım Ali adlı filmde ise Cansu Dere ile başrol paylaşmıştır. 2009 yılında Ejder Kapanı adlı filmde Uğur Yücel ve Berrak Tüzünataç ile başrol.2009'da başlayan Ezel adlı dizide Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Berrak Tüzünataç, Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer ile başrol paylaşmıştır.2012'de Osman Sınav'ın Yönetmenliğini üstlendiği Tuğçe Kazaz ile Başrollerini paylaştığı Uzun Hikaye adlı Sinema Filminde oynamıştır.2012 de başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Korel ile başrol oynamıştır.