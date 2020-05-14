Mantarın faydaları neler yüksek kolesterolü bitiriyor!

Sade tüketildiği gibi, yiyecekler ya da salatalar içerisinde de tüketilen mantar, birçok farklı türü bulunan, sağlık için oldukça değerli bir besin. Mantar, diyabet ve kalp hastalıkları riskini azaltan özellikleriyle bilinmektedir. Bunun yanı sıra mantarın kolesterolü düşürücü etkisi de bulunmaktadır. Mantarın faydalarını henüz bilmiyorsanız sizler için hazırladığımız bilgilere göz atabilirsiniz. İşte mantarın mucizevi faydaları…

Diyabet riskini azaltır

Araştırmalara göre, yüksek lifli gıdalarla beslenen kişilerin düşük kan şekeri seviyesine sahiptir. Mantarlarda da lif miktarı yüksektir. Lif ayrıca sindirim sistemine yarar sağlar ve kalp hastalığı ve metabolik sendrom riskini azaltır.

Yüksek kolesterolü engelliyor

Mantar, kolesterol hastaların bol bol tüketmesi gereken bir yiyecektir. Çünkü mantarlar, kolesterolü düşüren pek çok lif ve proteine sahiptir.

Kanseri önler

Mantarlar, havuç, domates, yeşil ve kırmızıbiber, kabak , yeşil fasulye, kabak ve diğer bütün gıdalar gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, potansiyel olarak kansere yol açan bir kişinin vücut hücrelerine zarar verebilecek bir tür kimyasal olan serbest radikallerden kurtulan kimyasallardır. Mantar, kanseri önleyen en önemli gıdalar arasında yer alır.

D vitamini kaynağı

D vitamininin en sağlıklı şekilde güneş ışığından elde edildiğini hepimiz biliyoruz. Ancak bazı mantar türleri de D vitamini ihtiyacını karşılayabiliyor. D vitamini eksikliği birçok insan için ciddi bir problemdir ve kalp hastalığından depresyona kadar her şeyle bağlantılıdır.İstiridye mantarı tüketerek D vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Tansiyonu düşürüyor

Mantarlarda yer alan lif, potasyum ve C vitamini içeriği kardiyovasküler sağlığa da katkıda bulunur. Potasyum ve sodyum, tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur. Potasyum ve düşük sodyum içeren mantarlar kan basıncını düşürmeye ve yüksek tansiyon ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olur .