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Gözenekleri sıkılaştıran maske nasıl yapılır su ve karbonat karışımını uygulayın!

Cildinizdeki gözenekleri sıkılaştıracak, daha genç gösteren ürünler aslında doğada mevcut. İşte doğal ürünlerden gözenek sıkılaştırıcı maske tarifi!

Gözenekleri sıkılaştıran maske nasıl yapılır su ve karbonat karışımını uygulayın!
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Gözenekler, cildin dışarıdan nefes almasını sağlayan hücrelerdir. Yağlı cilde sahip olanların gözenekleri genelde büyük ve görünür oluyor. Ancak bu sorunun üstesinden gelmenizi sağlayacak evde uygulanabilecek doğal çözümler var. Gelin gözenek sıkılaştırıcı maske tariflerine birlikte göz atalım!

Gözenek sıkılaştırıcı su ve karbonat karışımı:

2 yemek kaşığı temiz suya, 2 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Macun elde edene dek karıştırın. Macunu yüzünüze uygulayın ve bu şekilde 15 dakika bekleyin. Macunu soğuk suyla tamamen çıkana dek yıkayın.

Misket limonu suyu ve badem tarifi:

Küçük bir kavanozu suyla doldurun ve içine biraz badem koyun. Bademleri bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Sabah olduğunda, bademleri ezerek macun haline getirin. Sonrasında, badem macununa bir çay kaşığı misket limonu suyu ekleyin. Macunu yüzünüze uygulayın ve bu şekilde yarım saat bekleyin. Sonrasında yüzünüzü, soğuk su ile iyice yıkayın.

Limon, gül suyu ve salatalık formülü:

Öncelikle bir salatalığı soyun ve iyice ezin. Sonrasında, salatalığa bir çay kaşığı gül suyu ile birkaç damla limon ekleyin. Karışımı temiz bir bezin üzerine koyun. Bezi katladıktan sonra yüzünüzün üzerinde tutun. Bir süre sonra, yüzünüzü temiz su ile yıkayın.

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