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Balkabaklı kış çorbası nasıl yapılır içinizi ısıtacak lezzet!

Balkabaklı kış çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kışın en sağlıklı sebzelerinden balkabağıyla harika bir kış çorbası tarifi hazırladık.

Balkabaklı kış çorbası nasıl yapılır içinizi ısıtacak lezzet!
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Kremasız, lezzetiyle büyüleyen bir balkabağı çorbası tarifiyle daha karşınızdayız.  Bal kabağının tatlısından sıkılanlara, içecek sıcak bir tas değişik çorba arayanlar sizi mutfağa alalım. Karşınızda tüm kış afiyetle tüketebileceğiniz nefis mi nefis bal kabağı çorbası tarifi! Şimdiden afiyetler olsun...

Balkabaklı kış çorbası malzemeleri:

- 2 kalın dilim balkabağı
- 1 havuç
- 1 küçük kuru soğan
- Sarımsak
- 2 çorba kaşığı tam buğday unu
- 2-3 çorba kaşığı yağ
- 1 lt su
- Tatlı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı köri
- 2-3 çay kaşığı zencefil
- Tuz
- Yarım su bardağı yarım yağlı süt

Hazırlanışı:

Unla yağı kavurup iri doğradığınız soğanı da ekleyip biraz daha kavurup suyu ilave edip karıştırın. Sonra doğranmış balkabaklarını, havucu, rendelenmiş sarımsak ve baharatları ekleyip malzemeler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Piştikten sonra el blenderı ile ezin. Ilınınca sütü karıştırarak ilave edip tekrar ocakta ısıtın ve çorbanız hazır.

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