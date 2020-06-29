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Rokoko pasta nasıl yapılır yaz sıcaklarında iyi gider!

Rokoko pasta, dondurmaya alternatif, bunaltan havalarda içinizi ferahlatacak tariflerden. Peki rokoko pasta nasıl yapılır? İşte rokoko pasta tarifi!

Rokoko pasta nasıl yapılır yaz sıcaklarında iyi gider!
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Tatlı krizlerinizi dindirecek, tadına doyum olmayan bir lezzet arıyorsanız rokoko pasta tam da buna uygun bir tatlı. Yazın sıcak havalardan bunaldığınızda çabucak hazırlayabileceğiniz rokoko pastayı daha önce denemediyseniz mutlaka yapmalısınız. Hem hafif hem de serinleten rokoko pasta, tadıyla sizleri mest edecek. Peki, rokoko nasıl yapılır? İşte rokoko pasta tarifi... 

Malzemeler:

8 dilim brownie
1/2 su bardağı süt
4 adet küçük boy acıbadem kurabiyesi (arzuya göre)
1 su bardağı kavrulmuş badem (1 yemek kaşığı toz şekerle kavrulmuş)
1,5 su bardağı şekersiz çiğ krema
3 yemek kaşığı pudra şekeri
1 yemek kaşığı kakao
400 gram vanilyalı dondurma
90 gram bitter çikolata

Nasıl yapılır?

Brownie dilimlerini küçük küpler halinde kesin. Az miktarda sütle ıslattıktan sonra servis kaselerine paylaştırın. Bitter çikolatayı keskin bir bıçakla kesip (arzuya göre benmari usulü eritebilirsiniz de) brownie parçalarının üzerine serpiştirin. Az miktarda toz şekerle kavrulmuş badem kırıklarından bolca ekleyip şenlendirin servis kaselerini. Acıbadem kurabiyelerini un ufak edip çıtırlık katması adına tatlıya ekleyin. Şekersiz çiğ krema ve pudra şekerini, derin bir kaseye alıp hafif sertleşene kadar çırpın. Krema sıkma torbasına doldurduğunuz çırpılmış kremayı tatlıların üzerine sıkın, dondurma ekleyin bolca. Arzuya göre son olarak eklediğiniz çikolata sos eşliğinde tatlılara son şeklini verin, sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun...

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