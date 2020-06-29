search menu
search
close

Tavuklu tantuni nasıl yapılır tadı damakta kalıyor!

Türkiye'nin en sevilen sokak lezzetlerinden tantuniyi evde siz de yapabilirsiniz. Püf noktalarıyla muhteşem tavuklu tantuni tarifini aşağıda bulabilirsiniz...

Tavuklu tantuni nasıl yapılır tadı damakta kalıyor!
-A A+

Mersin deyince ilk akla gelen lezzetlerden biri de tantuni. Şahane tadıyla Türkiye'nin her yerine yayılmış, keyifle tüketilen bu lezzeti evde yapmak mümkün. Bugün sizin için tavuklu versiyonunu paylaştığımız tantuniye bayılacaksınız. Vazgeçemediğiniz lezzetler arasında yer alacak tantuni tarifini sizi daha fazla bekletmeden paylaşıyoruz. İşte tavuklu tantuni tarifi...

Malzemeler:

500 gram tavuk göğsü
2 adet soğan(piyazlık doğranmış)
3 adet domates (küp doğranmış)
1/2 demet maydanoz
1 çay tuz
1 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
3 yemek kaşığı zeytinyağı
4 adet sandviç ekmeği

Hazırlanışı:

Tavukları haşlayın ve haşlandıktan sonra küçük küçük doğrayın. Tantuniyi yapacağınız tavayı iyice ısıtın. Yağ ile birlikte tüm baharatları tavaya atın ve baharatların kokusu çıktıktan sonra tavukları ekleyin. Tavukların dışı kızarana kadar iyice kavurun. Tavuğu ocaktan almaya yakınken domates ve soğanları tavaya atın ve çevirerek pişirin. Soğan ve domatesler hafif diri kalması için çok pişirmiyoruz. Son olarak maydanozu da ekledikten sonra karıştırın ve ocaktan alın. Sandviç ekmeğini veya lavaşı ısıtın, tavuk tantuniyi yayın ve sıcak servis edin Afiyet olsun.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ferahlatan lezzet: Rokoko pasta Ferahlatan lezzet: Rokoko pasta
Tatlı
Bu belirtiler aşık olduğunuzun habercisi! Bu belirtiler aşık olduğunuzun habercisi!
Aşk
En Güncel Galeriler
Saçlarını sarıya boyatan Emrata, transparan elbisesiyle göz doldurdu!
Saçlarını sarıya boyatan Emrata, transparan elbisesiyle göz doldurdu!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Ünlü YouTuber'ın estetiksiz halini gören gözlerine inanamıyor!
Ünlü YouTuber'ın estetiksiz halini gören gözlerine inanamıyor!
Kendall, iç çamaşırlı pozuyla ortalığı yıktı geçti!
Kendall, iç çamaşırlı pozuyla ortalığı yıktı geçti!
Sakallarını beyaza boyadı! Fenomen damat adayını görenler şaştı kaldı!
Sakallarını beyaza boyadı! Fenomen damat adayını görenler şaştı kaldı!
Herkes göğüs dekoltesine kilitlenmişti ta ki arkasını dönene kadar!
Herkes göğüs dekoltesine kilitlenmişti ta ki arkasını dönene kadar!
Önceki Haberler
Oturma odanızı baştan yaratın!
Oturma odanızı baştan yaratın!
Geniş önlemler alınan sette büyük panik! Bir kişi koronaya yakalandı!
Geniş önlemler alınan sette büyük panik! Bir kişi koronaya yakalandı!
Bu bitki kansere geçit vermiyor!
Bu bitki kansere geçit vermiyor!
Hercai'nin güzeli aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu!
Hercai'nin güzeli aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu!
Erkeklerin ilgisiz davranmasının sebebi...
Erkeklerin ilgisiz davranmasının sebebi...
Yılın bombası! İmparator kendisinden 42 yaş küçük isimle aşk yaşıyor!
Yılın bombası! İmparator kendisinden 42 yaş küçük isimle aşk yaşıyor!
Reklamdan 1.5 milyon TL aldığı iddialarına verdiği cevapla şaşırttı!
Reklamdan 1.5 milyon TL aldığı iddialarına verdiği cevapla şaşırttı!
Kahvaltının yeni adresi: Çırahta
Kahvaltının yeni adresi: Çırahta
Yorumlar