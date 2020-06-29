Tavuklu tantuni nasıl yapılır tadı damakta kalıyor!

Mersin deyince ilk akla gelen lezzetlerden biri de tantuni. Şahane tadıyla Türkiye'nin her yerine yayılmış, keyifle tüketilen bu lezzeti evde yapmak mümkün. Bugün sizin için tavuklu versiyonunu paylaştığımız tantuniye bayılacaksınız. Vazgeçemediğiniz lezzetler arasında yer alacak tantuni tarifini sizi daha fazla bekletmeden paylaşıyoruz. İşte tavuklu tantuni tarifi...

Malzemeler:

500 gram tavuk göğsü

2 adet soğan(piyazlık doğranmış)

3 adet domates (küp doğranmış)

1/2 demet maydanoz

1 çay tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 adet sandviç ekmeği

Hazırlanışı:

Tavukları haşlayın ve haşlandıktan sonra küçük küçük doğrayın. Tantuniyi yapacağınız tavayı iyice ısıtın. Yağ ile birlikte tüm baharatları tavaya atın ve baharatların kokusu çıktıktan sonra tavukları ekleyin. Tavukların dışı kızarana kadar iyice kavurun. Tavuğu ocaktan almaya yakınken domates ve soğanları tavaya atın ve çevirerek pişirin. Soğan ve domatesler hafif diri kalması için çok pişirmiyoruz. Son olarak maydanozu da ekledikten sonra karıştırın ve ocaktan alın. Sandviç ekmeğini veya lavaşı ısıtın, tavuk tantuniyi yayın ve sıcak servis edin Afiyet olsun.