Yarım Kalan Aşklar dizisinde makyöz koronavirüse yakalandı!

Salgın tedbirlerinin esnemesiyle dizi çekimleri de kaldığı yerden devam etmeye başladı. Geniş önlemlerin alarak sete giren bir dizi de başrolünde Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in olduğu Yarım Kalan Aşklar Dairesi'ydi. Ancak tedbirlere uyulan dizi setinde bir koronavirüs vakası ortaya çıktı

Yeni makyözle dizi çekimlerine devam

TV 100'ün aktardığı habere göre; korona testi pozitif çıkan makyöz hemen tedavi altına alındı. Makyözün asistanlarının test sonucu ise negatif çıktı. Sinema ve Televizyon Sendikası'na iletiletilen konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Sette yapılan testlerin ardından yeni makyöz ekibiyle çekimlere devam kararı alındı.

"Sette ambulans hazır bekliyor"

Oyuncu Burak Deniz son olarak verdiği bir röportajda sette koronavirüse karşı sıkı tedbirler alındığını söyleyerek "Önlemler çok iyi alındı. Sürekli test yapılıyor. Bir ambulans sette hazır bekliyor. O yüzden rahatız. Herkes gibi bu virüsten kaçabildiğimiz kadar kaçıyoruz" diye konuşmuştu.