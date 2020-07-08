Sade ev kurabiyesi nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Mozaik pasta her yaştan insanın severek tükettiği tatlardan. Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak bu tarif mozaik pastanın farklı bir versiyonu. Çabucak hazırlayacağınız muhallebili mozaik pasta çocukların da bayılacağı tatlılardan. Üstüne enfes bir muhallebi ve en üstüne de nefis bir çikolata sosu geliyor ve yemelere doyum olmuyor. Muhallebili mozaik pastaya sofralarınızda yer açın! İşte nefis muhallebili mozaik pasta tarifi!

Malzemeler:

Bisküvili kısmı için:

100 gram tereyağı

1,5 paket petibör bisküvi

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

Muhallebisi için:

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

5 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket toz krem şanti

Sosu için:

1/2 paket çikolata sosu

1 su bardağı süt