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Zeytinyağının saça faydaları neler parlaklık kazanacak!

Saçlarınızın ışıl ışıl görünmesini istemez misiniz? Zeytinyağını saçınıza sürerek bu sonucu elde edebilirsiniz. Gelin nasıl yapıldığına beraber bakalım.

Zeytinyağının saça faydaları neler parlaklık kazanacak!
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Saçlarınızın ışıl ışıl görünmesini ister misiniz? Size önereceğimiz birkaç ev yapımı maske ile saçlarınız ışıl ışıl olacak ve hem daha sağlıklı bir görünüm kazanacak hem de daha gür olacak. Üstelik pratik ve ekonomik bir yöntem sayesinde. Peki saçları parlatmanın yolu nedir? İşte merak ettiğiniz bu sorunun yanıtı elmaelma.com'da. 

 Malzemeler: 

 Zeytinyağı, Ceviz yağı , Aloevera yağı, Papatya yağı 

Hazırlanışı: 

Tüm yağları cam bir kase içerisine dökün ve benmari usulü ısıtın. İlk olarak saç diplerinden başlayıp , saç uçlarına kadar yedire yedire sürün. Yaklaşık 30 dakika bekletin. Arından saç şampunanıyla durulayın. Haftada 1 kere uygulamanız yeterli! 

Malzemeler: 

Zeytinyağı ( 5 damla ), Şeker ( 1 tatlı kaşığı ), Yumurta sarısı ( 1 adet ), Süt ( yarım çay bardağı )

Hazırlanışı: 

Uygun bir kap içerisine yumurta ve zeytinyağını ekleyip karıştıralım. Sonrasında içerisine şeker koyun ve karıtırma  işlemine devam edelim. Arından saçlarınızı süt ile islatın 10 dakika bekledikten sonra hazırladığınız karşımı saçlarınıza uygulayın. Hepsi bu kadar.10 dakika bekledikten sonra yıkayabilirsiniz. 

 

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