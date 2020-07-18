Şeftalili ters yüz kek nasıl yapılır efsane bir lezzet!

Elmaelma.com olarak lezzetine doyum olmaz bir tarifle daha karşınızdayız. Meyveli kekler, kek hamuruna verdiği benzersiz aroma ve tatla hayır diyemeyeceğimiz lezzetlere dönüşüyor. Bu yüzden siz değerli okuyucularımız için yazın sevilen meyvelerinden şeftali ile yapılan bir kek tarifini seçtik. Şeftalili ters yüz kek, sevdiklerinizin ve misafirlerinizin bayılacağı türden bir lezzet. Peki şeftalili ters yüz kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla şeftalili kek tarifi...

Şeftalili ters yüz kek malzemeleri:

4 adet şeftali

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı toz şeker

Kek hamuru için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yapılışı:

Tereyağı ve şekeri bir tavada sürekli karıştırarak tereyağını eritin. Ardından kek kalıbınızın tabanına döküp yayın. Şeftalileri ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartın ve kabuklu kısımları üstte kalacak şekilde kek kalıbına yerleştirin. Geniş bir kapta yumurta ve toz şekeri rengi açılana kadar iyice çırpın. Yumurtalı karışım koyulaşınca yavaşça sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam edin.

Sütü de aynı şekilde sürekli çırparak yavaşça ekleyin. Kuru malzemeleri ayrı bir kapta eleyin, ardından yumurtalı karışıma ekleyin ve bir spatula yardımıyla söndürmeden içten dışa doğru karıştırın.

Kek hamuru hazır olunca şeftalilerin üzerine dökün ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında alt üst ısıtma ayarında 45 – 50 dakika kadar pişirin. Kek fırından çıkınca 5- 10 dakika dinlendirin ve ters çevirin. Arzu ederseniz dondurmayla servis edin.