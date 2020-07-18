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Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından bacak dekolteli tatil pozunu paylaştı!

Eşi Burak Özçivit ile beraber Bodrum'da tatilde olan Fahriye Evcen, bacak dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı. Evcen'e binlerce beğeni yağdı.

Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından bacak dekolteli tatil pozunu paylaştı!
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Instagram pozlarına bir yenisini daha ekleyen güzel oyuncu Fahriye Evcen, tatil pozuyla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu, oğlu Karan ile fotoğrafını, 'Babası gibi keskin bakışlım' notu ile paylaşmış ve Burak Özçivit'ten ise bu paylaşıma 'Kurt bakışlım' şeklinde yorum gelmişti. Şimdi ise Evcen'den kimonolu poz geldi. 

Kimonolu pozuyla mest etti

Önce kimonosu ile paylaşımda bulunan Fahriye Evcen, ardından ikinci kez verdiği bikinili görüntü ile adından yine söz ettirdi. Evcen'in kimonolu fotoğrafında boyunun uzunluğu gözlerden kaçmadı. 

 

Fahriye Evcen kimdir?

Fahriye Evcen Özçivit, 4 Haziran 1986 yılında Solingen Almanya’da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden mezundur. 

2006 yılında yayınlanan Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Feride karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Fahriye Evcen, ilk sinema deneyimini ise 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı.

Hasret, Yalancı Bahar, Veda, Kurt Seyit ve Şura ve Çalıkuşu, Aşk Sana Benzer, Evim Sensin, Aşk Tutulması ve Cennet gibi yapımlarda roller almıştır.

Oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılında evlenen Fahriye Evcen’in Karan isminde bir oğlu bulunuyor. Fahriye Evcen, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve İkizler burcudur.

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