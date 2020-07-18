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Fasülye kızartması nasıl yapılır bol yoğurtlu harika tadıyla!

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız, sizin için hazırladığımız yazın en pratik tarifini denemelisiniz. İşte pratik ve lezzetli fasülye kızartması tarifi!

Fasülye kızartması nasıl yapılır bol yoğurtlu harika tadıyla!
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Havaların güzelleşmesiyle sofralarımıza konuk olan fasülyeyi daha önce kızartma olarak yediniz mi bilmiyoruz ancak bu tarif sizi mest edecek. Pratikliği, az malzemeli olması ve eşsiz tadıyla çabucak yemek hazırlamak isteyenler için şahane bir alternatif. Peki fasülye kızartması nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte muhteşem fasülye kızartması tarifi! Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler:

500 gram çalı fasulyesi
2-3 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı tuz
3/4 su bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı:

Öncelikle fasulyeleri yıkayın ve sap kısımlarını ayıklayın, ardından fasulyeleri kırmadan bütün bir şekilde derince bir tencereye alın ve tuzlu suda yaklaşık 10 dakika, fasulyeler yumuşayana dek haşlayın. Haşladığınız fasulyeleri süzün ve soğuk sudan geçirin.

Yağı bir kızartma tenceresine alın ve kızdırın. Bir tepsiye unu serpiştirin ve ılıklaşmış olan fasulyeleri teker teker bu una bulayıp kızgın yağa atın, altlı üstlü çevirerek kızarttıktan sonra, havlu kağıt serdiğiniz bir tabağa alın ve fazla yağının süzülmesini sağlayın. Tüm fasulyeleri bu şekilde kızarttıktan sonra bir servis tabağına alın, üstüne sarımsaklı yoğurt gezdirin ve dereotuyla süsleyip servis edin.

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