Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin Vietnam'da aç kaldı!

Başarılı oyuncu Burcu Biricik başrollerini Barış Arduç'la paylaştığı Kuzgun dizisinin bitmesinin ardından dinlenmek için eşiyle beraber Asya tatiline çıktı. Ünlü çift tatile gitmek için Vietnam'ı tercih etti. Yiyecek konusunda sorun yaşayan çift, yaşadıklarını Instagram'da "Açız" diyerek anlattı.

Yemek bulmada güçlük çektiler

Yeni bir projede yer almayan ünlü oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin Vietnam'a tatile gitti. Daha önce de Uzak Doğu'ya tatile giden ünlü çift Instagram hesabından mutlu hallerini paylaştı. Seyahatten detaylar veren Biricik, yemek konusunda ise büyük problem yaşadıklarını söyledi.

Burcu Biricik kimdir?

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı'da dünyaya geldi. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamladı. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol aldı.