search menu
search
close

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin Vietnam'da aç kaldı!

Güzel oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'le gittiği Vietnam tatilinde aç kaldı. Biricik'in eşi Instagram hesabından "Açız" diyerek isyanını dile getirdi.

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin Vietnam'da aç kaldı!
-A A+

Başarılı oyuncu Burcu Biricik başrollerini Barış Arduç'la paylaştığı Kuzgun dizisinin bitmesinin ardından dinlenmek için eşiyle beraber Asya tatiline çıktı. Ünlü çift tatile gitmek için Vietnam'ı tercih etti. Yiyecek konusunda sorun yaşayan çift, yaşadıklarını Instagram'da "Açız" diyerek anlattı.

Yemek bulmada güçlük çektiler

Yeni bir projede yer almayan ünlü oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin Vietnam'a tatile gitti. Daha önce de Uzak Doğu'ya tatile giden ünlü çift Instagram hesabından mutlu hallerini paylaştı. Seyahatten detaylar veren Biricik, yemek konusunda ise büyük problem yaşadıklarını söyledi.

Burcu Biricik kimdir?

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı'da dünyaya geldi. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamladı. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol aldı.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Rahatça uyumak isteyenler buraya! İşte sırrı! Rahatça uyumak isteyenler buraya! İşte sırrı!
Öneriler
Organların yağlanmasını önlüyor! Organların yağlanmasını önlüyor!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Kim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali şoke etti
Kim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali şoke etti
Ünlü modelden şoke eden itiraf!
Ünlü modelden şoke eden itiraf!
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Önceki Haberler
Kötü kolesterolü düşürüyor!
Kötü kolesterolü düşürüyor!
Yağ yakımını hızlandırıyor!
Yağ yakımını hızlandırıyor!
Hanife Gürdal'ın göğüs dekoltesi takipçilerini kızdırdı!
Hanife Gürdal'ın göğüs dekoltesi takipçilerini kızdırdı!
Mine Tugay'ın yeni yıl paylaşımına beğeni yağmuru!
Mine Tugay'ın yeni yıl paylaşımına beğeni yağmuru!
Fıstık ezmesinin bu faydasına inanamayacaksınız!
Fıstık ezmesinin bu faydasına inanamayacaksınız!
Hadise'den cesur poz! Görenleri mest etti!
Hadise'den cesur poz! Görenleri mest etti!
Kunduracı göğsünde dolgu estetiği öz güveni geri getiriyor!
Kunduracı göğsünde dolgu estetiği öz güveni geri getiriyor!
Botoks yılan zehri değildir!
Botoks yılan zehri değildir!
Yorumlar