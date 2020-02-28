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Demet Akalın'dan sınır kapısından Türkiye'yi terkeden Suriyeli yorumu!

Demet Akalın, İdlib'te Türk askerine yapılan alçak saldırı sonrası sınır kapılarından kaçan Suriyeliler hakkında "Her şey bedava! Gidecekler" yorumunda bulundu.

Demet Akalın'dan sınır kapısından Türkiye'yi terkeden Suriyeli yorumu!
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Türkiye'yi sarsan İdlib şehitleri haberinin ardından Avrupa'ya gidişlerine izin verilen Suriyelilerin sınır kapısından Türkiye'yi terketmeleri üzerine ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan yorum gecikmedi. Akalın Suriyelilerin ülkeyi terk edeceğine dair paylaşım yapılan bir tweet'e "İnşallah doğrudur!" yanıtını verdi.

"Her şey bedava! Gidecekler"

Sınır kapılarının açıldığı öğrenen binlerce mülteci, taksi ve otobüslerle Yunanistan ile Bulgaristan'a gidebilmek için sınıra akın etti. Bu haberler sosyal medyaya düşünce bir takipçisine cevap Demet Akalın, "İnşallah doğrudur" dedi. Akalın aynı kullanıcının "Gidecekler açılırsa" demesinin üzerine ise "Her şey bedava! Gidecekler" şeklinde yanıt verdi.

 

 

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