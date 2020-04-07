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Ece Erken'den ilişkisi hakkında yeni açıklama Allah'a hesap veririm!

Ece Erken evli sevgilisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı olaylı ilişki sonrası yeni bir açıklama yaptı. Erken, "Allah'a hesap veririm" dedi.

Ece Erken'den ilişkisi hakkında yeni açıklama Allah'a hesap veririm!
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Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan birlikteliğiyle magazin gündemine bomba gibi düşen sunucu Ece Erken'den yeni bir açıklama geldi. Son olarak evli sevgilisine ait araçların aynasını kırdığı görüntülerle gündem olan Erken yaşadıklarıyla ilgili "Beni sizi bir tek Allah yargılar, Allah'a hesap veririm" açıklamasında bulundu. 

Sahte hesaplarımı iş için açtım

Ünlü sunucu, Instagram hesabından takipçilerinin Berat Kandilini kutlayarak yazılı bir açıklama yayınladı. Erken yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Instagram'da 2-3 isimsiz, kendilerine sahte isim takan hesaplar var. Twitter'da da böyle troll hesaplar var... Kiminle muhattap olduğumuzu bile bilmediğimiz hesaplar... (Evet ben de açtım zamanında ama asla kimseye hakaret etmek için değil, bir iş yapıyordum ve benim kendi hesabımı engelleyen magazin siteleri ve diğer hesaplar vardı, onlara bakıyorduk yayında o kadar. Kendimi korumak, başkasına hakaret etmek veya kendime iltifat etmek gibi saçma sapan açılan hesaplar değildi ve programdan ayrıldım o gün kapattım).

"Hatam varsa özür diledim"

"Ne tweet atsam, ne paylaşsam hemen anlam yükleyip yazılan hakaretler... Zamanında ben de 2 yıl magazin yaptım, eleştirdim, haddimi aştığım yerde dava açıldı... Ama insanlara küfürler hakaretler etmedim, hatam varsa da özür diledim..."

"Herkes kınadığını yaşayabilir"

"Unutmayın hepimiz insanız ve herkes kınadığını yaşayabilir... Gün gelir ve bilmeden, detay bilmeden, ne yaşanıldı bilmeden yorum yapmamak gerekir... Bu konularda en ağır eleştiri yapan ünlülerin çoğu sessiz kaldı, çünkü neyin ne olduğunu özel olarak anlattık..."

"Beni, sizi bir tek Allah yargılar, Allah'a hesap veririm"

"Beni, sizi bir tek Allah yargılar. Allah'a hesap veririm. Bugün kandil lütfen artık sadece bana ve aileme hakaret edilen troll hesaplara en azından bakarak ortak olmayın. Allah hepimizin günahlarını affetsin. Dünya olarak zor günler geçiriyoruz, Allah yardımcımız olsun."

 

 

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