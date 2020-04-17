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Kourtney Kardashian hamileliği nimet olarak yorumladı son fotoğrafı olay olmuştu!

Dünyaca ünlü Kardashian ailesinin mensubu Kourtney Kardashian fotoğrafına gelen yorumların üzerine hamileliği bir nimet olarak gördüğünü söyledi.

Kourtney Kardashian hamileliği nimet olarak yorumladı son fotoğrafı olay olmuştu!
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Dünyaca ünlü Kardashian ailesinin bir mensubu olan Kourtney Kardashian son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Turuncu bikinisi üzerine aynı renk tunik giyinerek poz veren güzel yıldız, birçok takipçisi tarafından hamile zannedildi. Yorumları okuyan Kourtney, 3 çocuk dünyaya getirdiğini ve hamileliği nimet olarak gördüğünü söyledi.

''Vücudumun neye benzediğini biliyorum'' 

Kourtney Kardashian son olarak hamilelik iddiaları ile gündeme geldi.40 yaşındaki Kourtney, turuncu bikini ve tuniğiyle verdiği poz sebebiyle hamile zannedildi. Birçok takipçisinden bu konuda yorum alan Kardashian, Instagram'da canlı yayın açarak birebir takipçileri ile konuşan Kourtney, "Üç kez hamile kaldım. Vücudumun neye benzediğini biliyorum. Kıvrımlara sahip olmak feminen bir durum." dedi.

Çocuklarının babasından ayrılmıştı 

Kourtney, Scott Disick ile uzun süreli bir beraberlik yaşayıp bu ilişkiden 3 çocuk sahibi olmuştu. Çift, herkesin evlenmelerini beklediği bir dönemde ayrılarak sevenlerini üzmüştü.

İşte o paylaşımı... 

Kourtney Kardashian hamileliği nimet olarak yorumladı son fotoğrafı olay olmuştu!

 

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