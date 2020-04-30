Gülben Ergen'den olay itiraf artık zikirmatik kullanmıyorum!

Şarkıcı Gülben Ergen Haber Global'de yayınlanan '40' programının konuğu oldu. Jülide Ateş'in sorularına samimiyetle cevap veren Ergen, ilişkilerinden, aile hayatına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ergen, yıllar önce vefat eden ağabeyi Rıfat Ergen ile ilgili soruda ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Ağabeyiyle ilgili soruda gözyaşlarını tutamadı

Gülben Ergen, Jülide Ateş’in “Hayatında kardeşim diyerek güç aldığın hiç başka biri olmadı mı?” sorusuna gözyaşlarını tutamayıp şöyle yanıt verdi: “Hayır. Olamaz ki. O benim ses çıkartamadığım çok şeye ‘Ne yapıyorsunuz benim kardeşime’ diyerek beni korurdu. Kızardı, çok kızardı, çok güzel korurdu. Abi işte… Hiçbir şey onun yerini tutamaz. Abisi olanlar abisine iyi sarılsın. Bir kız çocuğu için çok büyük bir eksiklik… Benim için çok büyük eksiklik ya da… Hem abimi hem babamı kaybetmiş olmak, gidip birine şikayet etmiş olmak, nazlanmak, bir şey istemek, ben hiç yaşayamadım bunları.”

"Yanlış adamları sevip güvenmişim"

Gülben Ergen “Beni ağlatmak erkekleri hep çok mutlu etti demişsin. Hep yanlış adamları sevmişim diyor musun?” sorusuna yöneltilince “Hep değil. Çoğunlukla yanlış adamları sevmişim ve güvenmişim…” dedi.

"Artık zikirmatik kullanmıyorum"

3 çocuk annesi şarkıcı, bir dönem kullandığı ve elinden düşürmediği zikirmatik sorusuna “Kullanmıyorum artık, dışarı çıkarken almıyorum. Bu kulla Allah arasında olan bir şey, dışarı çıkarken takmazsan eleştirilmiyorsun” sözleriyle yanıt verdi.