Hamileyken ihanete uğrayan oyuncudan eşine olay yaratacak yorum!

Bir zamanların sevilen dizisi Sihirli Annem'de Tuğçe karakteriyle ünlenen Damla Ersubaşı 2016'da evlendiği eşi Mustafa Can Keser'in kendisine ihanet ettiği iddialarıyla sarsılmıştı. Doğumunda yanında bulunan eşine Instagram hesabından övgüler dizen Damla Ersubaşı "Sen şahane bir babasın" yorumunda bulundu.

İkinci kez anne oldu

Doğum sonrası eşiyle arasındaki buzları eriten oyuncu bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kızlarına Zeynep Nisan adını veren çiftten Mustafa Can Keser, Instagram hesabından aile fotoğrafını "Bana bugün 2. kez baba olma duygusu tattırdığın için, seninle ve kızlarımla bir ömür beraber olacağım için çok şanslıyım.... Dünyanın en güzel iki kızını verdin... Seni çok seviyorum karım" notuyla paylaştı.

Eşine övgüler yağdırdı

Eşinin paylaşımına Damla Ersubaşı, "Sen şahane bir babasın" şeklinde yanıt verdi. Oyuncunun ihaneti affederek eşine övgü yağdırması bazı sosyal medya kullanıcılarını da kızdırdı. Ersubaşı'nın yorumuna cevap veren bazı sosyal medya kullanıcıları "Hamileyken seni aldatan adamı nasıl affettin" diyerek sitem etti.

İhanet iddialarını onaylamıştı

Doğumuna günler kala eşinin bir kadınla fotoğrafları ortaya çıkan Damla Ersubaşı, ihanete uğradığını "Haberler doğru, fotoğraftaki kişi eşim. Şuan bu şekilde devam edeceğiz çünkü aciliyetim kızım. Zaten doğuma da birkaç hafta kaldığı için çok fazla konuşmak istemiyorum. Eşimle konuştum ama 'Ben değilim dedi' Ama aşikar her şey. Size gelen fotoğrafların aynısı bana da geldi" diyerek kabul etmişti.