İbo Show'da İbrahim Tatlıses ile orkestra arasında güldüren diyalog 9 yıldır neden sustun!

Dün akşam tüm Türkiye 9 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen İbo Show'a kilitlendi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in orkestrayla girdiği diyalog izleyenleri gülümsetti.

Yıllar sonra bir ilk

9 yıl önce silahlı uğradığı saldırı sonrası ekranlara ara veren İbrahim Tatlıses, yıllar sonra canlı yayında ilk şarkısını söyledi. Tatlıses, çok sevilen şarkılarından birkaçını sevenleri için seslendirdi. Şarkının ardından izleyenlere dönerek "Güzel miydi?" diye soran İbrahim Tatlıses'e cevap ise kendi orkestrasından geldi.

"10 seneden beri aç bıraktın bizi, evi arabayı sattık"

Orkestranın "10 seneden beri aç bıraktın bizi, evi arabayı sattık. Madem okuyorsun, niye söylemiyorsun" diyerek söz aldığı tatlı isyana İbrahim Tatlıses de aynı güzellikte cevap verdi.