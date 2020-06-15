Manken Didem Soydan kendisine 'pornocu' diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu!

Model ve sosyal medya fenomeni Didem Soydan, kendisine hakaretler savuran Erol Köse'yi affetmedi. Soydan, Erol Köse hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Soydan'ın onur, şeref ve saygınlığına leke düşürüldü"

Günaydın'ın haberine göre: Didem Soydan tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Erol Köse hakkında şu ifadeler yer aldı: "Erol Köse sosyal medya platformu Twitter'da @drerolkose isimli hesabı üzerinden Didem Soydan hakkında 'Pornocu Didem Twitter'da devlet yönetimine gider yapmış!' paylaşımı yapmıştır.

Yine aynı gün içerisinde Instagram hesabı üzerinden Didem Soydan'a ait görüntülerle birlikte 'Erotic saplantılı Dido, gider mi yapmış? Pornocu isyan etmiş bak hele. Didem Soydan teşhircidir, fetişisttir, toplumsal dejenerasyon virüsüdür. Tedavi edilmelidir' şeklinde suç teşkil eden ifadeler kullanmıştır. Didem Soydan, hakkında yazılan söz konusu içeriklerde herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir ortamda onur, şeref ve saygınlığına leke düşürüldüğünü ifade etti."

Erol Köse hakkında soruşturma başlatıldı

Ünlü model, Erol Köse'nin şahsı hakkında hakaret içerikli sözler paylaştığı iddiayla cezalandırılması talebinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soydan'ın şikayeti sonrası Erol Köse hakkında soruşturma başlattı.