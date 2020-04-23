Evde kıymalı pide nasıl yapılır lezzetine doyamayacaksınız!

Karantina süreci hepimizi evde hamur işleriyle daha fazla haşır neşir olmaya yöneltti. Kebapçıların sevilen lezzetlerinden biri olan pideyi dışardan söyleyemeyenler için enfes bir kıymalı pide tarifi hazırladık. Bu muhteşem kıymalı pide tarifi sizi mest edecek. Yumuşacık pide hamuru ve kenarlarının çıtırlığı ile kıymalı pideyi sevdiklerinizle keyfile tüketeceğinizden eminiz. Peki kıymalı pide nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte evde kıymalı pide tarifi!

Malzemeler:

Hamuru için:

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çorba kaşığı şeker

2 yumurta (birinin sarısını üzeri için ayırın)

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 paket toz maya

5-6 su bardağı kadar un

İç malzemesi için;

250 gr kıyma

1 kuru soğan (ince kıyılmış)

2 domates(küp küp doğranmış)

2 sivri biber (küçük doğranmış)

1 çorba kaşığı domates salçası

Bir tutam maydanoz (ince kıyılmış)

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

Arzuya göre üzerine kaşar peyniri rendesi

Hazırlanışı:

Derin bir yoğurma kabına ılık suyu, mayayı, şekeri, yumurtayı ve zeytinyağı alıp çırpın. Unu yavaş yavaş ilave ederek hamuru karıştırmaya başlayın. Tuzu ilave edelim. (Hamurun çok iyi kabarması için tuzu en son ekleyin.) Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin ve üzerini kapatıp ılık bir yerde 45 dakika mayalandırın.

İç malzemesi için tüm malzemeyi çiğden doğrayıp karıştırın. Hamurdan 12 beze çıkarın be oval bir şekilde açın. Harcı üzerine yayın ve pide şeklini verin. Yumurta sarısını biraz sulandırın ve pidelerin kenarlarına sürün.

190 derece önceden ısıtılmış fırında yarı yarıya kızartın. Üzerine kaşar rendesi ilave edip tamamen kızarmasını sağlayın. Fırından çıkınca kenarlarına tereyağı sürüp üzerini örtün, 10 dakika sonra servise hazır olacaktır. Afiyet olsun!